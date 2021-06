Skozi okno do onemoglega

29.6.2021 | 07:00

Sinoči ob 21.05 so v Drašičih pri Metliki gasilci PGD Drašiči ob prisotnosti policije skozi okno vstopili in odprli vrata stanovanjske hiše ter reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Metlika omogočili dostop do obolele osebe.

Odstranili osja gnezda

Ob 20.14 so v Boštanju, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odstranili osja gnezda.

Odprli avto

Ob 20.15 so v Leskovcu, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli osebni avtomobil.

Motena oskrba z vodo

Danes, do predvidoma 10. ure, bo prekinjena oskrba s pitno vodo v Prešernovi ulici, Kvedrovi ulici in Ulici 9. februarja na Senovem, zaradi obnove odseka javnega vodovoda.

Zaradi zapiranja vodovodnega sistema in nihanja tlakov v cevovodu se lahko pojavi bela obarvanost pitne vode, ki je posledica raztopljenega zraka v vodi. Pojavi se lahko tudi obarvanost oziroma motnost vode. Priporočajo, da v obeh primerih odstranite mrežice na pipi in vodo dobro iztočite.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 7:30 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HERINJA VAS.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOMLJA VAS, TP BEREČA VAS 1, TP GOR. LOKVICA, TP DOL. LOKVICA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TREBNJE VZHOD.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 9:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP MALE RODINE, na izvodu ZIDANICE DESNO.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- med 8:00 in 14:15 na območju TP Kal;

- med 8:00 in 11:30 pa na območju TP Škovec, Škovec dolina, Srednje Laknice in Srednje Laknice 2.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Sevnica na področju Studenca z okolico na območju TP Križe Boršt predvidoma med 8:00 in 9:30 uro, na območju TP Vrsa predvidoma med 10:00 in 11:45 uro ter na območju TP Zavratec ribniki predvidoma med 12:00 in 14:00 uro; na območju nadzorništva Brežice pa na področju Brežic z okolico na območju TP Boršt, nizkonapetostno omrežje – Boršt center zahod, predvidoma med 8:00 in 11:00 uro.

