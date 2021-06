FOTO: 30 let garde Slovenske vojske praznovali v Šmarjeti

29.6.2021 | 14:00

Dan garde Slovenske vojske seveda ni minil brez njih.

Zbrane je nagovoril gostitelj, šmarješki župan Marjan Hribar (na levi), zraven Tone Krkovič in Lojze Peterle.

Prireditev so naslovili Zelena pomlad slovenske osamosvojitve.

Peli so tudi šmarješki pevci.

Darja Gajšek, Oto Pestner in Ana Dežman so navdušili.

Šmarjeta - V soboto je ob 30-letnici samostojne države 30 let praznovala tudi garda Slovenske vojske, ki se je leta 1991 rodila skupaj z državo. Vedno osredotočeni in natančni gardisti so prisotni ob najvišjih državniških obiskih, ob praznikih pa v Predsedniško palačo pospremijo tudi povsem običajne državljane. Njihovo delo je pohvalil tudi vrhovni poveljnik obrambnih sil in predsednik države Borut Pahor.

Osrednja prireditev ob državnem prazniku in 30-letnici ustanovitve gardne enote Slovenske vojske je potekala v Šmarjeti.

Na prireditvenem prostoru za osnovno šolo je množico zbranih med drugim nagovoril predsednik prve demokratično izvoljene vlade RS Lojze Peterle.

»Če ne bi bilo takrat vaše korajže, vaše podpore, vaše vizije, mi danes tukaj ne bi veliko zborovali. Vesel sem, da smo skupaj razumeli nasmeh zgodovine, in ga izkoristili za uresničitev najvišjega narodno političnega cilja Slovencev,» je dejal Peterle in poudaril, da je ponosen, da je vodil vlado z zaupanjem Slovencev, ki je prevzela ključne, operativne naloge osamosvojitve in je to tudi izpeljala.

Nismo jedli trave in nismo žalostni

Spomnil je, da smo Slovenci tisti čas doživeli enotnost na ljudski ravni, »tudi na politični sem in tja, se pa boste starejši še spomnili, da smo spomladi pred osamosvojitvijo poslušali, da bomo travo jedli, dober dan žalost, ipd. To se ni zgodilo in vesel sem, da je tako.«

Če potegne pod črto 30 let slovenske samostojne države, je rezultat pozitiven. »Vemo pa, da so bili številni za osamosvojitev, malo manj pa za resnično demokratično preobrazbo. Zato nas ta preobrazba na marsikaterem področju še čaka,« je dejal Peterle, vesel, da se je Slovenija postavila verodostojno na politični zemljevid sveta, da smo v marsičem danes v vodilni špici držav sveta.

Spomnil je, da ima slovenska osamosvojitev obraze, imena in priimke, in eden od teh je Tone Krkovič, »ki smo mu zaupali začetek postavljanja slovenske vojske. Delo je opravil odlično, da je pravočasno zrasla dovolj usposobljena in pripravljena slovenska vojska in zmagala vojno za Slovenijo.«

Tonin: Nič nam ni bilo podarjeno

Spomine na slovesen dvig zastave ob razglasitvi samostojnosti 26. junija 1991 je na prireditvi delil načelnik manevrske strukture narodne zaščite in prvi poveljnik brigade Moris Anton Krkovič, Slavnostni govornik pa je bil podpredsednik vlade in minister za obrambo Matej Tonin.

»Bilo nam ni prav nič podarjeno, osamosvojitveno vojno smo si morali izbojevati sami. Borili smo se proti nenaklonjenosti svetovnih velesil, a naša edina sreča je bila, da smo bili v ključnih trenutkih kot narod enotni,» je dejal.

V kulturnem programu, ki so ga poleg pevskih zborov iz šmarješke in šentjernejske občine med drugim popestrili še Ana Dežman, Darja Gajšek in Oto Pestner, so se poklonili trem velikanom slovenske narodno zabavne glasbe: Lojzetu Slaku, Slavku Avseniku in Francu Miheliču. Prireditev, ki jo je vodil igralec Roman Končar, je z recitacijami svojih domovinskih pesmi oblikoval tudi Igor Pirkovič.

Besedilo in foto: L. Markelj

