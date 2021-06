Čopič v usta in gremo

29.6.2021 | 11:00

Dominik Lozar je podarjeno orodje takoj preizkusil. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja je v svojih prostorih v Šmihelu pripravilo že dvanajsto likovno delavnico paraplegikov in tetraplegikov, ki so se ga udeležili slikarji iz skoraj vseh območnih društev, ki jih je tokrat nadziral in poučeval mentor Rasso Causevig (Rajko Čaušević), za organizacijo pa je skrbela akademska slikarka Jožica Ameršek, vodja kulturne dejavnosti v novomeškem društvu.

Kot je povedal predsednik novomeškega območnega društva paraplegikov Jože Okoren, so take delavnice za invalide zelo pomembne, saj je zanje zelo dobro, da se najdejo v nečem, kar jih veseli in kjer lahko razvijejo svojo nadarjenost: »Še posebej je umetniško izražanje pomembno za tiste, ki jim omejitve ne dopuščajo ukvarjanja s športom, na primer tetraplegike, ki lahko slikajo le z usti. Na taka srečanja povabimo tudi mlajše člane, ki se s tem še ne ukvarjajo in bi se ob opazovanju kolegov tudi sami lahko navdušili za ustvarjanje.«

Ob tej priložnosti sta starša nekdanjega udeleženca novomeške likovne delavnice pokojnega Gregorja Janežiča iz Celja, ki je prav na novomeški delavnici začel slikati, izročila njegovo opremo Dominiku Lozarju, mlademu tetraplegiku iz Črnomlja, ki je Gregorjevo orodje takoj preizkusil.

Koordinatorka posebnih socialnih programov v novomeškem društvu Polona Povše je povedala, da je tako srečanje za invalide po dolgotrajni prisilni osamitvi zaradi epidemije pravi balzam: »Komaj so čakali, da se ukrepi sprostijo in da se lahko spet družijo. Druženje je zanje še bolj pomembno.«

I. V.

