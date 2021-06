Tožilstvo vložilo obtožnico zoper kočevsko četverico, osumljeno umora 77-letnega Grosupeljčana

29.6.2021 | 13:10

Eden od osumljenih umora sedi na zatožni klopi tudi zaradi lanskega ropa župnika v Višnji Gori. (foto: arhiv; Novice Svet 24)

Ljubljana - Tožilstvo je zaradi umora 77-letnega Grosupeljčana marca letos vložilo obtožnico zoper štiri moške. Obtožnica, v kateri je podrobneje opisano nasilje, jim očita, da so umor storili iz koristoljubja. Obtožnica še ni pravnomočna, grozi pa jim od 15 do 30 let zapora, poročata časnika Delo in Slovenske novice.

Zločin naj bi zakrivili moški, stari 24, 23, 20 in 19 let z območja Kočevja. Kot smo poročali na dolenjskilist.si, enemu od njih trenutno sodijo zaradi lanskega ropa župnika Slavka Judeža iz Višnje Gore.

Osumljenci so v priporu že od konca marca. Po ugotovitvah kriminalistov naj bi se moški 18. marca v popoldanskem času pripeljali na območje Grosupljega, tam parkirali vozilo in se peš odpravili v bližnji gozd, kjer je bival 77-letnik, da bi iz njegovega bivališča odnesli vrednejše predmete.

Pri početju naj bi jih zalotil lastnik, zato naj bi ga napadli, pretepli ter mu zvezali roke in noge. Pozneje naj bi četverica osumljenih po navedbah kriminalistov preiskala bivališče moškega ter mu ukradla 2000 evrov gotovine in dva mobilna telefona, nato pa zbežala. Določene predmete, ki naj bi jih uporabili oz. pridobili pri kaznivem dejanju, so med begom zmetali v potok, druge predmete pa naj bi pozneje, ko so izvedeli, da je žrtev umrla, zažgali doma.

Osumljenci so po navedbah kriminalistov hudo pretepenega in zvezanega 77-letnika pustili ležati na kraju. Tam je ostal vse do naslednjega dne, ko ga je našel znanec ter poklical policijo in reševalce. Žrtev je na kraju dejanja umrla. Tožilka Petra Vugrinec vse štiri osumljence bremeni umora, ker ni znano, kateri od napadalcev je žrtvi povzročil najbolj usodne poškodbe, navaja Delo.

Storilce so sicer po navedbah Dela odkrili na podlagi sledi DNK, ki jih je na prizorišču pustil eden izmed njih. Po navedbah policije so sicer vse štiri osumljene v preteklosti že obravnavali zaradi kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete ter zaradi prekrškov z elementi nasilja.

STA; M. K.