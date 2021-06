Vsi se vračajo na Glavni trg

29.6.2021 | 20:00

Poletne prireditve na novomeškem Glavnem trgu so predstavile vodja festivala Novo mesto short Jedrt Jež Furlan in organizatorici ter vodji programa Novomeških poletnih večerov in Rudija Potepuškega Tjaša Primc in Vesna Kelbl Canavan. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Skoraj vsi četrtki v juliju, večina torkov pa še kakšen petek in sobota bodo na novomeškem Glavnem trgu kulturno pestri. Poletno dogajanje, ki ga je organizator, novomeška založba Goga, predstavila na današnji novinarski konferenci, bo prvi vrhunec doseglo že ta konec tedna, ko se bo v četrtek ob 18. uri s kantato odbitosti UPS - Gledališki pevski zbor začel tridnevni festival ulične umetnosti Rudi potepuški.

Nastopilo bo šest cirkuških, glasbenih in gledaliških skupin iz Slovenije, Francije in iz Hrvaške, v petek in soboto dopoldne pa bodo za novomeško otročad pripravili cirkuško delavnico Cirkokrog.

Prvi gostji Novomeških poletnih večerov bosta v četrtek, 8. julija, Svetlana Slapšak in Lucija Stepančič, ki se bosta svojih romanih Delikatni ljubimci in Naj me kdo zbudi pogovarjali s Carmen L. Oven. Med ostalimi literarnimi gosti velja izpostaviti Borisa A. Novaka, Janeza Bogataja, ki bo predstavljal svojo knjigo Z Janezom Trdino za slovensko mizo, o drugi svetovni vojni na Dolenjskem bodo spregovorili avtorji knjige En krompir, tri države Božidar Flajšman, Bojan Balkovec in Blaž Štangelj, Blaž Videmšek bo predstavljal svoj Plan B, o izvrstnih Goginih kriminalnih romanih pa se bosta pogovarjala Tadej Golob in Mirt Komel. Pogovorom o knjigah bodo ob četrtkih praviloma sledili koncerti. Kar tri večere bo na odru v kombinaciji z različnimi glasbeniki stala domačinka Ana Čop, posebna pozornost pa bi bila lahko namenjena tudi koncertoma Janeza Dovča in Sounds of Slovenia in skupine Blues Expirience z Julijanom Eričem, Igorjem Leonardijem in Tadejem Kamplom. Že po tradiciji bo novomeško kulturno poletje med 25. in 28. avgustom zaokrožil festival kratke proze Novo mesto short, ki se tako kot vse ostale prireditve, ki jih to poletje pripravlja založba Goga, vrača na Glavni trg.

Morda bo kdo kot prizorišče pogrešal grad Grm, ki pa za primer morebitnih zapletov ostaja rezerviran kot nadomestna izbira.

I. Vidmar