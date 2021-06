Zastrupitev treh v vodnjaku bi se skoraj končala tragično; s čolnom trčil v otroka

29.6.2021 | 14:30

Reševalci, gasilci in policisti so včeraj posredovali pri nesreči pri delu, ki bi se skoraj končala tragično. Malo je manjkalo, pa bi dva umrla na Stražni v Novem mestu med saniranjem zidanega zbiralnika vode, globokega približno štiri metre. Med barvanjem sten (ki so jih predhodno premazali z zaščitnim premazom) z barvo za ceste sta namreč 66- in 42-letnik zaradi hlapov izgubila zavest, 20-letnik, ki jima je tudi pomagal, pa je uspel po lestvi splezati ven in obvestiti sosede. Ti so poklicali številki 113 in 112. Gasilci so uspeli oba pravočasno rešiti iz zbiralnika. Ekipa nujne medicinske pomoči z zdravnikom je vsem trem nudila prvo pomoč, nato pa so jih odpeljali v bolnišnico, kjer so ostali na opazovanju.

S čolnom na priklopniku trčil v otroka, ta huje poškodovan

Včeraj, nekaj pred 17. uro, se je na cesti od Kočevja proti Petrini zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena pešca in voznik osebnega vozila s priklopnikom. Po do sedaj znanih obvestili je do nesreče prišlo, ker je voznik zaradi vožnje preblizu roba s priklopnikom, na katerem je bil naložen čoln, trčil v pešca, ki sta stala ob cesti. Po trčenju se je priklopno vozilo s čolnom zaradi manevra voznika prevrnilo. V prometni nesreči je bil eden izmed pešcev - otrok huje telesno poškodovan, peška pa lažje. Otroka je helikopter odpeljal v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, o vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Moped odvrgel, bežal pred policisti



Brežiški policisti so v noči na torek, okoli ene zjutraj, v mestu ustavljali voznika neregistriranega mopeda, ki policistom ni ustavil. Ko je videl, da je vrag vzel šalo, je motor spustil in pričel bežati peš, a sta ga policista ujela. Po zaključenem postopku so mu zaradi več kršitev cestno prometnih predpisov napisali plačilni nalog, enega si je prislužil tudi zaradi nedostojnega vedenja do policistov med postopkom.

Dva poškodovana kolesarja

Na Ljubljanski cesti v Novem mestu je včeraj dopoldne 19-letni voznik osebnega avtomobila odvzel prednost 41-letnemu kolesarju, ki je padel po vozišču in se lažje poškodoval. Alkohola policisti pri nobenem od udeležencev nesreče niso ugotovili, zoper voznika pa so uvedli postopek o prekršku.

Nekaj po deseti uri zvečer je na relaciji od Žibertovega Hriba proti Kandijski cesti s kolesom padla 59-letnica in se lažje poškodovala. Kot kažejo prve ugotovitve ogleda, je zaradi neprilagojene hitrosti padla, ko je zapeljala čez odtočni jašek. Alkohola policisti niso ugotovili.

Plenjenje njiv se je že začelo

Lastniku njive med Šentjernejem in Mršečo vasjo so neznanci v zadnjem tednu dni izkopali za okoli 30 kilogramov krompirja. Podobno je ugotovil lastnik njive v Dolenjih Kamencah, ki pogreša okoli 50 kilogramom krompirja.

Vlomi in tatvine

V Družinski vasi so v noči na ponedeljek vlomili v klet. Pri ogledu so policisti ugotovili, da je storilec odlomil obešanko in tako vstopil v klet, odnesel pa nekaj suhomesnatih izdelkov in nekaj zamrznjenega mesa. Lastnikom je povzročil za okoli 300 evrov škode.

V Jesenicah na Dolenjskem so vlomili v gostinski lokal in odnesli nekaj menjalnega denarja, pijače in cigaret. Po prvih ugotovitvah je bil lokal zaprt od sobote zvečer, zaposlene pa je v ponedeljek zjutraj presenetil prizor razbitega pritličnega okna garderobe.

V ulici Nad mlini v Novem mestu je oškodovanka v ponedeljek zjutraj, za kratek čas, na pokrov motorja odložila torbico in odšla k sosedom. Po nekaj minutah se je vrnila in ugotovila, da so ji torbico z dokumenti in bančnimi karticami ukradli.

Mejne zadeve in tujci

Črnomaljski policisti so v Ručetni vasi prijeli dva državljana Pakistana, ki sta v državo vstopila na nezakonit način.

M. K.