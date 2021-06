V Kočevju konec avgusta pilotni projekt prevozov na zahtevo

29.6.2021 | 17:00

Partnerska zaveza k uspehu projekta: Gregor Košir, Marko Zevnik, dr. Vladimir Prebilič, Kensuke Tsuchiya in Gregor Mauko

Predsednik Toyota Adria Kensuke Tsuchiya, župan dr. Vladimir Prebilič in direktor Zavoda Sopotniki Marko Zevnik ob podpisu pisma o nameri

Predstavitev pilotnega projekta v občini Kočevje, podžupan Gregor Košir

Kočevje - V občini Kočevje bodo konec avgusta uvedli pilotni projekt prevoza na zahtevo, ki bo prvi tak projekt v Sloveniji. Z njim bodo občanom po sprejemljivi ceni omogočali prevoz na zahtevo, s čimer želijo izboljšati mobilnost in povezati vse kraje v občini. V projektu sodelujejo še Toyota in Zavod Sopotniki, pogodbo o sodelovanju so podpisali danes.

Kot so povedali na današnji predstavitvi, bodo lahko uporabniki v okviru projekta, poimenovanega ToyotaGo, preko posebne aplikacije ali preko telefona naročili oz. rezervirali prevoz na želeno lokacijo. Tega bodo nato opravili profesionalni vozniki.

Cena prevoza se bo po besedah kočevskega podžupana Gregorja Koširja gibala med 1,5 in petimi evri, odvisno od razdalje, pri čemer naj bi bila cena tudi glavna konkurenčna prednost tovrstnih prevozov glede na druge podobne prevoze, npr. taksijev. Cena za tiste, ki se bodo vozili dlje, bo nekoliko ugodnejša kot za ostale, s čimer želijo podeželje približati mestu, prevoz za starejše od 65 let pa bo sploh brezplačen. Plačilo bo možno na več načinov, s kreditno kartico, naloženim dobroimetjem in na določenih relacijah tudi z žetoni.

Po besedah direktorja Toyote Slovenija Gregorja Mauka bo naloga občine priskrbeti izvajalca prevozov, Toyota bo zagotovila vozila (v začetku dve ali tri), Zavod Sopotniki pa bo zadolžen za razvoj aplikacije za naročanje prevozov, nudil bo tudi svoj klicni center.

Po anketi, ki so jo opravili, po besedah podžupana Koširja trenutno kar 80 odstotkov občanov za prevoz uporablja osebno vozilo, 58 odstotkov pa jih zanima, da bi kdaj uporabili tudi danes predstavljeno storitev.

V času izvajanja pilotnega projekta se bodo po besedah Mauka osredotočili predvsem na prevoze otrok na popoldanske aktivnosti, vožnjo uporabnikov na železniško in avtobusno postajo, prevoze na večerna druženja in klasične prevoze na zahtevo z ene točke občine v drugo. Prevoze bodo skušali združevati oz. optimizirati, da bi bil model tržno vzdržen. Gre sicer za prvi tovrstni projekt v Sloveniji ter tretji ali četrti tovrstni projekt Toyote v Evropi.

Po besedah direktorja Zavoda Sopotniki Marka Zevnika bo aplikacija, ki jo bodo razvijali, omogočila pregled nad celotnim projektom, naročanje prevozov in statistiko. S tovrstnimi prevozi imajo sicer na zavodu že izkušnje, saj že nekaj časa omogočajo brezplačne prevoze za starejše.

Po besedah kočevskega župana Vladimirja Prebiliča so se za projekt odločili, ker klasični javni prevoz na tako velikem in razdeljenem območju, kot je Občina Kočevje, otežen oziroma ni ekonomičen. Računajo, da bo projekt omogočil predvsem večjo kakovost bivanja ljudi na odročnejših delih občine in tudi vseh ostalih. "Mobilnost je namreč danes osnovna slehernika," je dejal. Prepričan je tudi, da bodo s projektom izboljšali t. i. okoljski odtis občine.

M. K.; STA

foto: Občina Kočevje

Zvočni zapisi Kočevski župan Vladimir Prebilič o projektu