Zagorelo v ŠD Marof

29.6.2021 | 18:45

ŠD Marof (foto: arhiv)

Danes ob 15.30 je v Kettejevem drevoredu v Novem mestu zagorela prenosna klimatska naprava v zgornjih prostorih športne dvorane Marof. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar, ki se je iz klime razširil na oblogo in blazine. Ker se je dim razširil po dvorani, so gasilci prezračili prostore.

Preprečili širjenje požara na polje pšenice ...

Ob 9.34 je v naselju Kerinov Grm, občina Krško, zagorel odpadni material na površini 100 kvadratnih metrov. Gasilci PGE Krško so pogasili požar in preprečili širjenje požara na polje pšenice in ječmena v neposredni bližini.

... a ponekod je tudi ta gorela

Ob 16.12 je zagorelo v naravi v kraju Boršt, občina Brežice. Gasilci PGD Cerklje ob Krki in Skopice so požar na njivi s pšenico pogasili.

Rešili mačka iz vodnjaka



Ob 17.09 so gasilci PGD Sevnica v naselju Gornje Brezovo s tehnično intervencijo rešili mačka iz vodnjaka.

Ponekod omejitev rabe vode preklicana ...

Kostak obvešča uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Raka, da je ukrep omejitve uporabe pitne vode na vodovodnem sistemu preklican.

... spet drugje danes uvedena

Komunala Sevnica pa obvešča uporabnike pitne vode na vodovodu Primož v naseljih Studenec, Rovišče, Hudo Brezje, Ponikve in Arto ter na vodovodu Radež, da velja ukrep omejitve rabe pitne vode. Prepovedano je pranje avtomobilov, polnjenje bazenov, zalivanje zelenic in vrtov.

M. K.