V Novem mestu energetska prenova sedmih javnih objektov, prioriteta sanacija OŠ Stopiče

30.6.2021 | 08:50

Podpisa sta se udeležila Miran Mihalič, direktor podjetja Adaptacije – Vzdrževanje d.o.o. in Drago Muhič, direktor podjetja GPI Tehnika d.o.o., v prihodnjih dneh sledi še podpis s Stjepanom Jarnevićem, direktorjem podjetja TGH d.o.o. (foto: MO Novo mesto)

Novo mesto - V Novem mestu bo v teh dneh stekla energetska prenova sedmih javnih objektov. Med temi je prioriteta sanacija Osnovne šole Stopiče, ki naj bi bila predvidoma končana do 1. septembra. Sanacija vseh sedmih projektov je vredna 1,82 milijona evrov brez DDV, dobra polovica je občinskega denarja in nekaj več kot 814.000 evrov evropskih sredstev.

Energetske sanacije bodo poleg Osnovne šole Stopiče deležne še občinska stavba na Seidlovi cesti 1, poslovno-stanovanjski kompleks na Rozmanovi ulici 10, stavba uprave in muzeja novejše zgodovine v Dolenjskem muzeju, prostori, v katerih se nahaja muzejska zbirka IMV Dolenjskega muzeja v Drgančevju, prostori Mladinskega centra Oton na Loki in Športni park Portoval, so po današnjem podpisu pogodb z izvajalci sporočili z občine.

Uvedba v delo pri vseh projektih bo v prihodnjih dneh, dela pa se bodo razen v primeru šole zaključila v štirih mesecih.

"S tem se nadaljuje celovita energetska prenova javnih objektov v Mestni občini Novo mesto," so poudarili na občini. Ob tem so spomnili, da je bilo v prvem sklopu v letih 2016 in 2017 z inovativnim modelom javno-zasebnega partnerstva delno oz. v celoti prenovljenih 27 objektov.

Načrtovana dela

Na občinski stavbi se bo izvajala sanacija ogrevalnega in ohlajevalnega sistema z novim cevnim razvodom in vgradnjo konvektorjev, sanacija kotlovnice z vgradnjo toplotne črpalke in kaskadnih plinskih grelnikov in sanacija razsvetljave z vgradnjo novih LED svetil. V sklopu sanacije poslovno-stanovanjskega kompleksa na Rozmanovi ulici 10 bodo toplotno izolirali fasado, del tlakov, streho, zamenjali bodo tudi kritino in stavbno pohištvo, stavba uprave in muzeja novejše zgodovine v Dolenjskem muzeju bo deležna zamenjave stavbnega pohištva, energetska sanacija objekta Mladinskega centra Oton na Loki bo zajemala toplotno izolacijo fasade, strehe in zamenjavo kritine, sanacijo ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke in sanacijo razsvetljave z vgradnjo novih LED svetil. Sanacija objekta Športni park Portoval predvideva toplotno izolacijo fasade, strehe in zamenjavo kritine, sanacijo ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke in plinske kotlovnice, zamenjavo stavbnega pohištva in sanacijo razsvetljave z vgradnjo novih LED svetil. Objekt OŠ Stopiče bo imel izboljšano toplotno izolacijo fasade in strehe, zamenjali bodo tudi kritino in stavbno pohištvo ter vgradili nova LED svetila. Prostori, v katerih se nahaja muzejska zbirka IMV Dolenjskega muzeja v Drgančevju bodo prav tako deležni toplotne izolacije fasade in strehe ter zamenjave kritine, sanacije ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke in zamenjavo stavbnega pohištva.

M. K.