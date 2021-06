V romskem naselju kamenjali gasilce in policiste, trpela pločevina, ranjen nihče

30.6.2021 | 07:00

Gasilci so priskočili na pomoč, 'v zahvalo' so vanje metali kamenje ... (simbolna slika; arhiv)

Minulo noč malo po polnoči je v romskem naselju Kerinov Grm, občina Krško, gorelo v naravnem okolju. Gasilci PGE Krško so požar omejili in mešane goreče odpadke pogasili. Pri intervenciji so gasilce in policiste Romi napadli s kamenjem, zato so gasilci po navodilu policije predčasno zapustili kraj dogodka. Razen pločevine pri kamenjanju ni bil poškodovan nihče. Obveščene so bile pristojne službe.

Najprej oživljali gasilci, nato reševalci

Ob 19.35 so v naselju Zloganje, občina Škocjan, posredovali gasilci PGD Škocjan kot prvi posredovalci in oživljali obolelo osebo, do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Uničili nevarne najdbe



Ob 20.07 je v naselju Balkovci, občina Črnomelj, občan našel neznana neeksplodirana ubojna sredstva. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta na kraju najdbe varno odstranila in uničila štiri kose topovskih udarov, ostanek bivše JLA.

Gorelo grmičevje

Ob 23.07 je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorelo grmičevje. Gasilca GRC Novo mesto sta požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov pogasila.

Pogasili kurišče

Ob 21.12 so v naselju Dolga vas, občina Kočevje, gasilci PGD Dolga vas pogasili nepogašeno kurišče v bližini gozda.

Vodo prekuhavajte

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Vinkov vrh v naseljih: Mačkovec, Dvor, Koti, Jama pri Dvoru, Podgozd, Sadinja vas, Stavča vas, Trebča vas, Zafara ter Baragova in Jurčičeva ulica v Žužemberku, da je zaradi okvare na vodnem viru potrebno vodo pred uporabo prekuhavati.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČEVJE;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAHAROVEC.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAVRH, na izvodu AŽENTAL.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENCE;

- od 8:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VALANTIČEVA;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA-HENČEK.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronoga z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Mirna, nizkonapetostno omrežje - Vodovod predvidoma med 11:00 in 12:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Presladol, nizkonapetostno omrežje – Po dolini danes med 8:00 in 12:00 uro.

M. K.