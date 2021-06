Jakob Stojanović osmi na mladinskem EP v sprintu na mirnih vodah

30.6.2021 | 09:50

Foto: Nina Jelenc

Brežice - Brežičan Jakob Stojanović je na mladinskem evropskem prvenstvu v sprintih na mirnih vodah v Poznanju na Poljskem v finalu A na 500 m osvojil osmo mesto. Za zmagovalcem Madžarom Leventejem Kuruczem je zaostal za malo manj kot štiri sekunde in pol, drugo mesto si je priveslal Španec Alex Graneri, tretji pa je bil Nemec Anton Budimir. Stojanović je nastopil tudi na 200 m dolgi razdalji in se uvrstil v finale B, v katerem je bil četrti, v končni razvrstitvi pa je to pomenilo 13. mesto.

R. N.