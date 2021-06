FOTO: ''Jurjevanje nam je prineslo nove moči''

30.6.2021 | 10:00

Foto: Jani Pavlin

Črnomelj - Zadnji, peti festivalski dan letošnjega 57. Jurjevanja v Beli krajini, se je v nedeljo, kot smo poročali, začel s skupno prireditvijo vseh treh belokranjskih občin ob dnevu državnosti 2021 in ob 30. obletnici osamosvojitvene vojne za Slovenijo in samostojnosti države Slovenije pri spominskem obeležju osamosvojitveni vojni belokranjskih občin nad Jurjevanjsko drago.

Na glavni črnomaljski ulici so lahko obiskovalci na tržnici dobrot in rokodelstva kupili lokalno pridelano hrano in druge sladke dobrote ter rokodelske izdelke, kot so unikaten nakit, inovativne lesene kvačkane torbice, oblačila, pletene košare, lončke in posode za kavo in čaj ter keramične izdelke – šalice, posode in obeske. V sklopu Mladega Jurjevanja so otroci čarali s čarodejem Maretom Čaretom.

Popoldne so na glavni ulici nastopili Adlešički tamburaši, folklorna skupina KUD Lepa Anka Črnomelj, ki je bila ustanovljena leta 2007 na pobudo Ivanke Žunič in folklorna skupina Društva upokojencev Vinica, ki je bila ustanovljena spomladi leta 2017 in šteje 25 članov.

V okviru godbeniškega festivala sta na glavnem odru nastopili leta 1866 ustanovljena Godba Črnomelj in leta 1926 ustanovljen Občinski pihalni orkester Trebnje s Trebanjskimi mažoretami – skupino senior, ki so ustanovne članice Mažoretne zveze Slovenije.

Sledil je nastop glasbene skupine Suha južina band iz Slovenj Gradca, ki nas je ob butičnih priredbah, ki zvenijo na svojstven, suhojužinski način, popeljala skozi kratko glasbeno zgodovino od 19. do 21. stoletja.

V cerkvi sv. Duha je v sklopu Poletne šole kitare nastopil Izidor Erazem Grafenauer in godalni kvartet Dissonance. Kitarski kvinteti (kitara in godalni kvartet) so izjemno redko izvajane skladbe, posebnost koncerta pa so, kot sporočajo organizatorji, predstavljali tudi inštrumenti, in sicer je za skladbe Boccherinija in de Calla Grafenauer uporabil originalno romantično kitaro izdelovalca Gennara Fabricatoreja iz leta 1808 – gre za primerek kitare, ki jih lahko večinoma občudujemo le v vitrinah muzejev.

V okviru uradnega zaključka festivala sta nastopili ženska vokalna skupina Katice iz Ljubljane, ki jih druži navdušenje nad pestrostjo slovenske ljudske pesmi in želja po iskanju novih poti, ki povezujejo stare, preproste in lepe pesmi z novimi časi in modernimi okusi ter glasbena skupina Marko Banda, ki je bila ustanovljena leta 1990 kot podmladek Kociper – Baranja bande in ohranja prekmursko ljudsko glasbeno izročilo, v katero sodijo zaradi zgodovinskih dejstev tudi madžarske pesmi in pesmi iz drugih slovenskih pokrajin.

Ob zaključku so organizatorji 57. Jurjevanja v Beli krajini še zapisali: ''Festival nam je prinesel pet sončnih dni petja, plesa, glasbe, kulture, umetnosti in prijetnih dni, v katerih smo se lahko ponovno srečali v živo. Fokus letošnjega Jurjevanja je bil ponovno preusmerjen v korenine festivala, to je v domačo belokranjsko in slovensko dediščino in umetnost. Festival nam je v duhu, ki ga nosi sam praznik Jurjevega, ponovno prinesel nove moči in upanje k čimprejšnji vrnitvi kulturnega in družabnega življenja, kot ga poznamo.''

M. K.

