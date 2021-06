Izboljšanje, a ne več tako občutno; v regiji tri nove okužbe

30.6.2021 | 11:30

Podatki Sledilnika za covid-19 kažejo, da so slovenske zdravstvene službe včeraj ob 2029 PCR testih potrdile 47 novih primerov okužbe z virusom sars-cov-2. Delež pozitivnih testov je bil 2,3-odstoten. Glede na prejšnji torek, ko so ob 2,6-odstotnem deležu pozitivnih testov odkrili 53 novih primerov okužbe, se stanje še naprej izboljšuje, a to izboljšanje ni več tako občutno. 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev se je s ponedeljkovih 33,2 primera znižala na 29,9.

V slovenskih bolnišnicah se po zadnjih podatkih zdravi 68 covidnih bolnikov, od tega jih 17 potrebuje intenzivno terapijo. Umrl ni noben covidni bolnik.

Do danes je bilo v Sloveniji "polno" cepljenih 660.585 oseb oziroma 31,3 odstotka prebivalstva, še kažejo podatki sledilnika.

Po oceni NIJZ je v državi trenutno 628 aktivnih primerov okužbe.

REGIJA

V SB Novo mesto covidnih bolnikov, tako kot včeraj in dneve prej, nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto in Metlika 1

Posavje - Sevnica 1

M. K.