Otroški svet 2021 - Ob polnoletnosti še vedno otročji

30.6.2021 | 13:30

Foto: DRPD Novo mesto

Novo mesto - Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto bo tudi letošnjega julija poskrbelo, da bodo lahko otroci vsak delovnik med 10. in 12. uro ustvarjali v sencah parka Rastoče knjige pri Knjižnici Mirana Jarca v središču Novega mesta. V primerjavi z lanskim poletjem bo Otroški svet 2021 še za teden dni daljši.

Kakšno je poletje brez Otroškega sveta? Precej bolj dolgočasno kot sicer, so prepričani organizatorji. To med drugim dokazujejo številni otroci, ki se radi vračajo na ustvarjalne delavnice pod vodstvom mentorjev Društva za razvijanje prostovoljnega dela. V minulih letih so zabeležili tudi čez 100 otrok na posamični delavnici, zaradi znanih razmer pa so tako lani kot letos obisk omejili na 50 otrok.

Prijave bodo tudi letos obvezne vsaj dan pred obiskom oz. do zapolnitve mest, in sicer na e-naslov otroski.svetdrpd@gmail.com. Prispevek na delavnico je simboličen in znaša 1 evro. Če bo slabo vreme oz. dež, bodo delavnice potekale v atriju Knjižnice Mirana Jarca.

»Težko bi povzela letošnji program drugače, kot da povem, da smo s sodelavkami zasnovale kar 25 različnih ustvarjalnih delavnic. Sicer pa verjamem, da nas otroci, njihovi starši in stari starši že tako dobro poznajo, da vedo, da vedno ponudimo kaj novega. »Staro« ostaja le tisto, kar na Otroškem svetu nikoli ne zmanjka: dobra volja, nova prijateljstva, družabne igre po dokončanih izdelkih,« je povedala vodja letošnjega programa Andreja Rodič.

DRPD počitniški program za otroke prireja že 18. leto zapored, kot sporočajo iz društva, pa kljub polnoletnosti ostaja otroško navihan in ustvarjalen.

M. K.