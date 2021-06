Novi novomeški škof bo Andrej Saje

30.6.2021 | 12:15

Andrej Saje (foto: Škofija Novo mesto)

Andrej Glavan, prvi škof leta 2006 ustanovljene novomeške škofije, je dobil naslednika. (foto: B. B., arhiv DL)

Foto: Škofija Novo mesto

Novo mesto - Novomeški škof Andrej Glavan je potem, ko je dopolnil 75 let, papežu Frančišku ponudil odstop, a mu je papež septembra leta 2018 škofovsko službo podaljšal za leto dni. Po izteku tega leta so nato septembra 2019 sporočili, da bo Glavan na čelu novomeške škofije ostal do imenovanja njegovega naslednika. In danes iz novomeške škofije sporočajo, da je papež Frančišek za novega novomeškega škofa imenoval Andreja Sajeta.

Škofovsko posvečenje bo v nedeljo, 26. septembra 2021, popoldne. Kraj posvečenja bodo izbrali naknadno, so še sporočili s Kapitlja.

Andrej Saje se je rodil 22. aprila 1966 v Novem mestu. Med drugim je bil deset let generalni tajnik in tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference (2003–2013). Od leta 2014 dalje pa je duhovni pomočnik v slovenskih župnijah v Selah in na Bajdišah v krško-celovški škofiji.

Saje se je papežu že zahvalil za imenovanje. "Škofovsko službo sprejemam v veri v troedinega Boga in njegovo milost ter pomoč," je zapisal v zahvali.

Pozdravil je vse prebivalce svoje bodoče škofije, tamkajšnje sestrske in druge verske skupnosti ter lokalne oblasti. "Veselim se sodelovanja z vami v prizadevanju za skupno dobro. Živimo v svetu preizkušenj in novih izzivov, samo skupaj lahko naredimo nekaj dobrega, za udejanjenje resnice in pravičnosti, poštenosti in miru," je zapisal.

Podrobnosti njegovega življenjepisa kot zahvala papežu sta na voljo spodaj v priponkah.

M. K.