Ločujeta se, eden iskal zdravniško pomoč

30.6.2021 | 14:45

Krški policisti so sinoči posredovali v sporu med partnerjema v ločitvenem postopku. Po prvih ugotovitvah je pri dogovarjanju o lastništvu prej skupnih stvari prišlo najprej do prepira, nato pa tudi do prerivanja. Eden od nekdanjih partnerjev je iskal zdravniško pomoč, ker je bil lažje poškodovan.

Vlomi in tatvine

V noči na torek so vlomili v okrepčevalnico na Cerovcu pri Črešnjevcu. Iz lokala so odnesli diatonično harmoniko KAČ, vredno okoli dva tisoč evrov.

Varnostnica v trgovskem podjetju v Novem mestu je nekaj po dvanajsti obvestila policiste, da na kraju zadržuje moškega, ki je kradel. Policisti so ugotovili, da je 55-letnik iz Novega mesta pod medicinsko prevezo skril liter žgane pijače in hotel iz trgovine brez plačila. Budna varnostnica ga je zaustavila na izhodu in poklicala policiste.

Že v ponedeljek sta dve ženski v trgovskem centru v Novem mestu iz trgovine ukradli natikače v skupni vrednosti okoli 80 evrov. Kljub temu, da so dogajanje opazili in sta osumljenki pobegnili, so policiste o tem obvestili šele naslednji dan. Pri preiskovanju kaznivega dejanja se policisti zanašajo na posnetke varnostnih kamer, iz katerih bodo poskušali identificirati obe neznanki.

Med 19.30 in 20.00 uro je neznanec iz parkiranega osebnega avtomobila BMW na parkingu trim steze Vražji kamen ukradel difuzor zadnjega odbijača. Lastniku iz Novega mesta je naredil za okoli 500 evrov škode.

Bežal pred policisti in zletel s ceste

Minulo noč so novomeški policisti v Šmarjeških Toplicah z modro lučjo in sireno ustavljali osebni avtomobil, ki so ga prej opazili, da se je večkrat peljal po ulici gor in dol. Voznik znakov za ustavljanje ni upošteval in je bežal pred policisti, a v ovinku izgubil oblast nad vozilom in trčil v jekleno cestno varnostno ograjo. 25-letnemu vozniku iz Dobruške vasi, ki je v avtu peljal mlajšega mladoletnika, so napisali plačilni nalog zaradi prevelike hitrosti (predvidena globa 800 evrov in 3 kazenske točke) in neupoštevanja znakov za ustavljanje (predvidena globa 500 evrov in 5 kazenskih točk). Za mladoletnika so poskrbeli starši, ki so prišli na kraj.

Mejne zadeve in tujci

Včeraj zjutraj so novomeški policisti na vlaku iz Bele krajine opravili kontrolo petih potnikov, ki so bili brez dokumentov. Povabili so jih na policijsko postajo, kjer so ugotovili, da naj bi bili državljani Irana, ki so prišli čez mejo mimo mejnega prehoda nekje pri Donjih Priliščih.

Minulo noč so kočevski policisti obvestili črnomaljske, da so na cesti pred naseljem Miklarji (mejno območje med kočevsko in črnomaljsko policijo) prijeli skupaj pet državljanov Bangladeša, še enega so nekaj kasneje prijeli policisti iz Črnomlja, ki so tudi prevzeli postopek s tujci. Peterica naj nezakonito prestopila državno mejo na območju Dalnjih njiv.

Danes zgodaj zjutraj je policist iz postaje mejne policije Metlika, ki se je peljal v službo na mejni prehod, v bližini Žuničev naletel na državljana Afganistana. Zadržal ga je in o tem obvestil operativno-komunikacijski center, ki je na kraj poslal policiste iz Črnomlja. Slednji so pregledali območje in prijeli še dvanajst tujcev, vsi domnevno iz Afganistana, ki so mejo prestopili na nezakonit način.

Postopki s tujimi državljani še niso zaključeni.

