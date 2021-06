Donacija novomeški porodnišnici: Novorojenčki z zlatenico dobili najnovejšo napravo za fototerapijo

30.6.2021 | 17:45

Specialistka ginekologije in porodništva v novomeški porodnišnici Damjana Koželj, dr. med., je še kako vesela nove naprave za fototerapijo novorojenčkov.

Andreja Verovšek

Zbrani ob novi pridobitvi novomeške porodnišnice.

Najnovejša sodobna naprava za fototerapijo.

Novo mesto - Družba T-2 je danes v okviru dobrodelnega projekta T-2 življenje, ki letos poteka v sodelovanju z društvom Slojenčki, novomeški porodnišnici predala najnovejšo napravo za fototerapijo novorojenčkov, ki jih ogroža zlatenica. To je četrta od 14 slovenskih porodnišnic, ki so jih razveselili z donacijo.

Koordinatorka akcije društva Andreja Verovšek je povedala, da gre za najsodobnejšo fotolučko BL70, ki je pravkar prišla na evropski trg in bo staršem zagotavljala enake pogoje za zdravljenje novorojenčkov. Gre za največjo enkratno donacijo v zadnjih petih letih, pri kateri sodeluje društvo Slojenčki.

Te naprave potrebujejo tisti novorojenčki, ki jih prizadene zlatenica. Pomagajo, da ne pride do motenj pri razvoju otroka.

Specialistka ginekologije in porodništva Damjana Koželj, dr. med., je povedala, da zgodnje odkrivanje zlatenice, ki se izkazuje v rumeno obarvani koži in sluznici novorojenčka, vpliva tudi na uspešnost zdravljenja in nadaljnji razvoj otroka. S fototerapijo dojenčke zdravijo že zdaj, a tudi lučke za obsevanje imajo svojo življenjsko dobo in jih na porodniškem oddelku dnevno potrebujejo, ta najnovejša pa je najsodobnejša, zelo zmogljiva in vzdržljiva.

»Pomembno je tudi, da med fototerapijo novorojenček ni ločen od mamice, kar ta lučka, ki smo jo dobili omogoča. Napravo BL70 bomo lahko uporabljali tako na oddelku kot tudi v novi neonatološki ambulanti, če bo to potrebno,« je povedala Koželjleva na predaji donacije pred novomeško porodnišnico. Napravo BL70 so dobili v kompletu s senzorjem, kamero, zaščitnim pregrinjalom in stojalom.

V porodnišnici, kjer imajo na leto okrog 1.300 porodov, fototerapijo povprečno na dan potrebujeta eden do dva novorojenčka.

Zahvala donatorjem, društvu ...

Milena Kramar Zupan

Da gre za pomembno pridobitev, je poudarila tudi direktorica novomeške bolnišnice doc. dr. Milena Kramar Zupan in se za donacijo zahvalila Družbi T-2, ki si v sodelovanju z društvom Slojenčki v okviru letošnjega projekta T-2 ♥ življenje. Takšne donatorske akcije, ki zajamejo vse porodnišnice v Sloveniji, toplo pozdravlja in vsem, ki v projektu sodelujejo, želi uspešno delovanje še naprej.

Jure Valjavec (na desni)

Predsednik poslovodstva T-2 mag. Jure Valjavec je povedal, da je njihovo podjetje tako uresničuje svojo odgovornost do družbe in okolja, v katerem posluje. V treh letih so Ljubljani, Mariboru in Kopru predali tri reševalne motorje, letos pa so se povezali še z društvom Slojenčki, ki si prizadeva izboljšati fizično okolje za nosečnice in porodnice v vseh slovenskih porodnišnicah, z dobavo najsodobnejših aparatur pa zlasti pogoje za zdravljenje novorojenčkov, ki potrebujejo vrhunsko zdravstveno oskrbo prav v prvih dneh svojega življenja.

K sodelovanju so hitro pritegnili še partnerska podjetja, ki so se odzvala klicu dobrodelnosti, pa zaposleni in uporabniki, in vsem se zahvaljuje.

»Ta lučka je simbol ljubezni do življenja in vsem staršem upanje na učinkovito zdravljenje njihovega otroka,« je dejal Valjavec.

Za podporo regijski bolnišnici se je tako družbi T-2 kot društvu Slojenčki zahvalila tudi direktorica občinske uprave Mestne občine Novo mesto dr. Vida Čadonič Špelič.

Besedilo in foto: L. Markelj

