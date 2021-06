FOTO: Na mejnem prehodu gasili zabojnik; nov pogin rib

30.6.2021 | 19:15

Gasilci danes na MMP Obrežje (vse tri fotografije: PGD Obrežje)

Danes ob 12.26 so v potoku Črmošnjičica pri naselju Cerovec, občina Dolenjske Toplice, opazili poginule ribe. Poginile so zaradi pomanjkanja vode v potoku. O dogodku so obvestili člane Ribiške družine Novo mesto.

V ponedeljek smo že poročali tudi o poginu rib v Sušici pri Dolenjskih Toplicah.

Ogenj ušel izpod nadzora

Ob 16.43 je v Šmalčji vasi v občini Šentjernej pri požigu grmičevja ogenj ušel izpod nadzora. Gasilci PGD Šentjernej so požar pogasili.

Gorel zabojnik za smeti



Ob 10.22 je na Mednarodnem mejnem prehodu Obrežje zagorel zabojnik za smeti. Požar so pogasili policisti in gasilci PGD Obrežje.

Šibek potresni sunek v bližini Radeč

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 10.53 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,9. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 46 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v Radečah.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Radeč, Zidanega Mosta in okolice, so še sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje.

M. K.