V VDC Črnomelj odprli apiterapevtski čebelnjak

1.7.2021 | 07:50

Črnomelj - V Evropi postaja aromaterapija v čebelnjaku prepoznavna tudi kot del turistične ponudbe, tudi zdravilišča vse pogosteje ponujajo tovrstno terapijo. V Sloveniji je aromaterapija v čebelnjaku že vključena v dodatno ponudbo v okviru tako imenovanega apiturizma. To pomeni, da obiskovalec s počitkom v čebelnjaku, z apiinhalacijami in domačimi čebeljimi izdelki krepi svoj imunski sistem, zadrževanje v in okoli čebelnjaka pa blagodejno vpliva tudi na psihofizično počutje posameznika.

V Varstveno delovnem centru Črnomelj so, kot sporočajo iz Čebelarskega društva Črnomelj, te dni slavnostno odprli čebelnjak in zadrževanje varovancev v njem bi lahko, kot so prepričani, postalo tudi del njihovih dodatnih dejavnosti in del lokalne turistične ponudbe. Zaradi epidemioloških omejitev so sicer projekt le s težavo spravili pod streho. Pri tem jih je finančno podprla občina Črnomelj kot glavni pokrovitelj in še nekateri lokalni obrtniki in podjetniki.

Varstveno delovni center je s Čebelarskim društvom Črnomelj začel sodelovati pred devetimi leti. Sprva so ob bivalni enoti postavil manjši čebelnjak s štirimi panji. V čebelarski krožek, ki ga tedensko izvaja mentor Dušan Milinković, so se vključili uporabniki, ki prihajajo v Varstveno delovni center dnevno, in tisti, ki tam bivajo. Trenutno aktivno obiskuje čebelarski krožek 10 varovancev in so pri čebelarjenju samostojni.

Skupaj s člani belokranjskega sadjarskega društva so zasadili sadni vrt, tako da varovanci tudi z delom v vrtu spoznavajo koristnost čebel pri domači samooskrbi.

Varovanci se s svojimi čebeljimi pridelki predstavljajo tudi drugim, sodelovali so tudi na mednarodnem ocenjevanju medu v Semiču. Njihov med je bil nagrajen s srebrnim in zlatim priznanjem.

Črnomaljski čebelarji so ponosni na opravljeno delo: ''Danes se lahko pohvalimo, da naše izkušnje terapijo s čebelami naši prijatelji čebelarji v ZDA izvajajo z vojnimi veterani. In tudi tam dosegajo lepe in pozitivne rezultate.''

