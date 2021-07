Trčila kombinirano vozilo in motorno kolo

1.7.2021 | 07:00

Včeraj ob 18.53 sta v naselju Jama pri Dvoru, občina Žužemberk, trčila kombinirano vozilo in motorno kolo. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali kraj, nudili prvo pomoč motoristu do prihoda reševalcev, odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine, usmerjali promet do prihoda policistov in pomagali vlečni službi. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ponesrečenega oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gasili slamo na strnišču

Ob 18.13 je v bližini naselja Kerinov Grm, občina Krško gorela slama na strnišču. Gasilci PGE Krško in PGD Veliki Podlog so požar na šeststo kvadratnih metrih površine pogasili in preprečili širjenje na bližnje pšenično polje.

Gorelo žitno polje

Ob 19.22 so posredovali gasilci PGE Krško in PGD Veliki Podlog pri naselju Jelše v občini Krško, kjer je gorelo žitno polje. Gasilci so zavarovali območje, preprečili širitev in požar na površini 1500 kvadratnih metrih pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7:00 do 15:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRASINEC.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:0 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČEVJE 1978.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL PRI TREBNJEM na izvodu DOL.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronoga z okolico na območju TP Mokronog, nizkonapetostno omrežje Sveti Florjan predvidoma med 10:00 in 14:00 uro; na območju TP TO Mokronog, nizkonapetostno omrežje Jesenice pa med 10:00 in 12:00.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BADOVINAC.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Nova šola Videm, nizkonapetostno omrežje - Kajuhova cesta danes med 8:00 in 12:00 uro, na območju TP Dolenji Leskovec LD, nizkonapetostno omrežje - Lovski dom med 8:00 in 12:00 uro, na območju TP Vrbinska vas, nizkonapetostno omrežje - Smer Krško, Jordan pa med 7:00 in 9:00 uro.

M. K.