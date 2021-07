Najdlje se čaka pri kardiologih in ortopedih

1.7.2021 | 08:10

Težave novomeške bolnišnice izbirajo zlasti iz urgentnega centra, kjer primanjkuje 17 urgentnih zdravnikov.

Novo mesto - Epidemija je podaljšala čakalne vrste pri specialistih, vse več ljudi je bolnih in potrebuje zdravnika, ti pa so zaradi preobremenjenosti utrujeni. Problem je tudi pomanjkanje kadra.

Kot pravi direktorica Splošne bolnišnice (SB) Novo mesto doc. dr. Milena Kramar Zupan, ni njihova bolnišnica pri tem nič posebnega, vse slovenske bolnišnice se ubadajo s podobnimi težavami, ki pa niso nerešljive.

doc. dr. Milena Kramar Zupan

V novomeški bolnišnici se zavedajo problemov.

Kot pravi Kramar Zupanova, so se čakalne dobe od januarja do junija povečale za deset odstotkov. Trenutno imajo približno 7.600 čakajočih. Na redne kardiološke preglede ljudje čakajo tudi leto in več, oz. teh pregledov skoraj ni. Na vrsto pridejo najprej kategorije nujno oz. urgentno, pa zelo hitro in hitro, redni dobesedno čakajo v neskončnost. Nemalokrat vmes postanejo nujni primeri.

Jeseni še več dodatnih ambulant

Boštjan Kersnič, dr. med., spec, v d.. strokovnega direktorja SB NM (Foto: SB NM)

Ta trenutek največ pacientov čaka na ortopedske operacije, ORL operacije, kardiološke preglede in posege, pa tudi na ultrazvok trebuha in gastroenetrološko diagnostiko. V bolnišnici, ki s končanjem epidemije ni več covid bolnišnica, delajo zdaj več, tudi dodatne ambulante. Jeseni bodo za najbolj pereče storitve organizirali dodatne termine posegov in pregledov. Načrt imajo za ortopedijo, URL, pripravljajo ga za kardiološki del, pravi Kramar Zupanova.

»Če bi se epidemija zaključila aprila, bi že marsikaj popravili in zmanjšali čakalne dobe. Tako pa je vse trajalo do konca junija,« pravi sogovornica in poudari, da se sodelavci neizmerno trudijo, da so čakalne vrste v bolnici stalno ažurirane.

Utrujeno zdravstveno osebje potrebuje tudi dopust

V novomeški bolnišnici so zdravili skoraj tisoč covidnih pacientov, zato so ena od treh slovenskih bolnišnic, ki jim je Evropska komisija podarila robota za dezinfekcijo prostorov, vrednega 60.000 evrov. (Foto: SB NM)

»A tudi njihova prizadevanja so omejena. Zaprti oddelki v času corone in že prej predolge čakane vrste v celotni Sloveniji so situacijo še poslabšale. Kljub prizadevanju vlade, ministrstva, našimi izjemnimi organizacijskimi napori, poskusi z več denarja za odpravo čakalnih vrst, vključitvijo vseh izvajalcev, problema ne bo mogoče rešiti, kot bi želeli. Pred nami so dopusti utrujenega zdravstvenega osebja, zunaj bolnišnic pa ostajajo stiske ljudi. Samo kolikor toliko spočiti zdravniki in drugo osebje so garant za dobro storitev,« pravi Kramar Zupanova in doda, da vsak dan prejmejo tudi številne zahvale bolnikov za nesebično delo sodelavcev.

Več o problematiki čakalnih dob v novomeški bolnišnici, kako je s pomanjkanjem urgentnih zdravnikov, z reševanjem odhoda petih internistov, kako bi se morali v dežurno urgentno službo vključevati tudi zdravniki specialisti, zaposleni pri koncesionarjih, ter kako odhod z mesta strokovnega direktorja novomeške bolnišnice pojasnjuje prim. dr. Milivoj Piletič, pa v današnji novi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj