Čudič nova okrepitev Trima Trebnje

1.7.2021 | 10:20

Aljoša Čudič (foto: RK Trimo Trebnje)

Trebnje - Trebanjska vrata bo po odhodu vratarja Aleksandra Tomića v prihodnji sezoni okrepil izkušeni slovenski čuvaj mreže Aljoša Čudič. Kot so danes sporočili iz rokometnega prvoligaša, je Čudič zadnja leta igral pri portugalskem Sportingu iz Lizbone, s Trimom pa je sklenil enoletno pogodbo.

Čudič je prve igralske korake naredil v Celju. Prvi ekipi se je priključil že v sezoni 2005/06 in pri 18 leti skupaj z Gregorjem Lorgerjem in Gorazdom Škofom tvoril vratarsko zasedbo.

Celjska vrata je branil do leta 2009, nato se je za kratek čas preselil v vrste francoskega velikana Pariza, leto kasneje branil v Mariboru, zatem še na Norveškem, v Katarju in na Poljskem, zadnjih šest let pa preživel pri Sportingu.

"Zahvalil bi se klubu za priložnost, da se po dolgih letih vrnem v Slovenijo. Trebanjski levi imajo za seboj najuspešnejšo sezono v zgodovini. Upam, da bom upravičil zaupanje vodstva in strokovnega štaba, obenem pa se želim boriti za vrh lige NLB in odigrati dobro sezono tudi na evropskem zemljevidu," je dejal Čudič.

V Trebnje prihaja kot pomembna okrepitev, menijo v novi sredini, ker bo v trebanjska vrata prinesel kopico izkušenj in kakovosti. Dolga leta je branil barve katarske reprezentance, obenem se v Slovenijo vrača po desetih letih.

Po Stašu Slatinku-Jovičiču, Gašperju Horvatu, Veljku Stanojeviću, Tošetu Ončevu in Vidu Miklavcu je Čudič šesta okrepitev za sezono 2021/22.

M. K.