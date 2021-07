Srbski predsednik Vučić izročil medaljo županu Kavšku

1.7.2021 | 13:00

Foto: Občina Črnomelj

Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek se je skupaj s podžupanom Dubravkom Čengijo in zgodovinarjem Janezom Weissom ta teden mudil na obisku v Republiki Srbiji, kjer mu je predsednik Aleksandar Vučić podelil zlato medaljo za izjemne zasluge v kulturnih dejavnostih in razvoj prijateljskih odnosov med Republiko Srbijo in Republiko Slovenijo.

Občina Črnomelj in Mestna muzejska zbirka sta namreč podprli in aktivno sodelujeta v projektu postavitve muzejske zbirke zgodovinskega in etnološkega značaja v Miličih, s katero bi predstavili zgodovino Uskokov v Beli krajini. Pobudnik projekta je Slovensko srbsko poslovno društvo (BASS).

Obisk je posledica obiska srbskega zunanjega ministra Nikole Selakovića v Miličih 25. maja 2021, ko si je ogledal lokacijo muzejske zbirke. Občina ima v projektu povezovalno vlogo, medtem ko Mestna muzejska zbirka Črnomelj nudi strokovno podporo. Z ministrom Selakovićem se je župan z ekipo sestal tudi tokrat, so sporočili iz črnomaljskem občine.

M. K.