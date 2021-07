Sredine koronaštevilke: dve okužbi v Črnomlju in dve v Kočevju

1.7.2021 | 11:30

V sredo so v Sloveniji opravili 1623 PCR testov na okužbo z zloglasnim koronavirusom. Potrdili so 23 novoodkritih primerov okužbe. Delež pozitivnih testov je bil torej 1,4-odstoten. Za primerjavo: v sredo, 23. junija, so v Sloveniji ob 2146 PCR testih potrdili 43 okužb z novim koronavirusom. Pozitivna sta bila dva odstotka PCR testov.

14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev se je znižala na 27,1 odstotka. V slovenskih bolnišnicah je trenutno hospitaliziranih 66 covidnih bolnikov (včeraj 68), od tega 16 na oddelkih intenzivne nege (včeraj 17).

V sredo zaradi covida-19 ni umrl nihče.

Podatki Sledilnika za covid-19 kažejo, da je oba odmerka cepiva prejelo 670.795 oseb oziroma 31,8 odstotka prebivalstva.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v državi trenutno 569 aktivnih primerov okužbe.

REGIJA

V SB Novo mesto covidnih bolnikov, tako kot včeraj in dneve prej, nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Črnomelj in Kočevje 2

Posavje - brez novih okužb

M. K.