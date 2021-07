FOTO: V čelnem trčenju umrl nič kriv 80-letni voznik

1.7.2021 | 10:55

Foto: PU Ljubljana

Danes, nekaj pred 8.30, je na glavni cesti od Ljubljane proti Kočevju pri naselju Turjak prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bili udeleženi dve osebni vozili. V čelnem trčenju vozil je ena oseba na kraju dogodka kjub hitri zdravniški pomoči, umrla. Policisti trenutno še opravljajo ogled kraja nesreče, cesta pa je zaradi ogleda še zaprta, so sporočili s PU Ljubljana.

Dodano ob 13.45:

Policisti Policijske uprave Ljubljana so opravili ogled prometne nesreče, kjer je bilo po do sedaj znanih podatkih ugotovljeno, da je 47-letna voznica osebnega vozila, ki je vozila iz smeri Lašč proti Turjaku, iz do sedaj še neznanega razloga zavila na nasprotno smerno vozišče, kjer je trčila v pravilno vozečega voznika osebnega vozila. V nesreči se je voznica lažje poškodovala, 80-letni voznik pa je v nesreči utrpel tako hude poškodbe, da je kljub zdravniški pomoči na kraju umrl. Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil v zvezi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Zaradi opravljanja ogleda kraja nesreče in odstranjevanja posledic je bila cesta zaprta do 12. ure.

M. K.