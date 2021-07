Voznik kombija spregledal motorista; globe tudi za počasno vožnjo

1.7.2021 | 12:10

Policijska kontrola na cesti NM - Metlika (vse fotografije: PU Novo mesto)

Sinoči nekaj pred 19. uro se je zgodila prometna nesreča na cesti med Dvorom in Kočevjem. Policisti PP Dolenjske Toplice so ugotovili, da je nesrečo povzročil 34-letni voznik kombija, ki se je v naselju Jama vključeval na prednostno cesto in odvzel prednost 41-letnemu motoristu. Motorist je po trčenju padel in zadel še v betonsko ograjo. Hudo poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo zoper povzročitelja nesreče na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Kolesar trčil v stebriček

Sevniški policisti so bili včeraj okoli 8. ure obveščeni, da v zdravstvenem domu oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval pri padcu s kolesom. Opravili so ogled in ugotovili, da se je nesreča zgodila na Kvedrovi cesti, kjer je 68-letni kolesar trčil v kovinski stebriček in padel.

S počasno vožnjo oviral promet

Okoli 13.30 je policiste občan opozoril, da na cesti Novo mesto - Metlika na Gorjancih voznik tovornega vozila s priklopnikom s počasno vožnjo ovira promet, za njim naj bi nastala že daljša kolona vozil. Policisti so se takoj odzvali in voznika izsledili in ustavili. 41-letnemu vozniku iz Litve so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Policisti PU Novo mesto pri nadzoru in kontroli prometa ugotavljajo tudi prepočasno vožnjo. Na cesti Novo mesto - Metlika so v zadnjem obdobju ustavili in opozorili več voznikov tovornih vozil, za katerimi se je zaradi počasne vožnje nabrala daljša kolona vozil. Voznike so opozarjali tudi zaradi manjših nepravilnosti pri prevozu tovora in ugotavljali druge kršitve cestno prometnih predpisov. Voznike tovornih vozil in drugih počasnih vozil pozivajo k odgovornemu ravnanju. Krajša ustavitev na primernem mestu voznikom ne bo vzela veliko časa, gotovo pa bo to, kot opozarjajo, pripomoglo k boljši pretočnosti in varnosti v prometu.

Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da voznik ne sme brez upravičenega razloga voziti tako počasi, da bi oviral druge udeležence v cestnem prometu. Voznik vozila, ki vozi na čelu kolone z nižjo hitrostjo od največje dovoljene hitrosti in od hitrosti prometnega toka vozil na smernem vozišču, za katerim se nabere kolona vozil, se mora, če ga kolona ne more varno prehiteti, na prvem primernem kraju umakniti z vozišča in pustiti kolono vozil mimo. Za omenjeno kršitev zakon določa globo v višini 120 evrov.

Nezakonito prestopila mejo

Policisti PP Krško so na območju Vrbine izsledili in prijeli dva državljana Maroka. Policijski postopki s tujcema še niso zaključeni.

M. K.