Skoki v Krko vabijo prvo julijsko soboto

1.7.2021 | 13:50

Foto: arhiv DL; B. B.)

Novo mesto - Tekmovanje Skoki v vodo z višin s Kandijskega mostu bo prvo julijsko soboto znova navduševalo z drznimi poleti v globino reke Krke, so sporočili z novomeške občine.

Pogumni skakalci se bodo pomerili v skokih z 12-metrskega Kandijskega mostu. Obiskovalci si lahko prireditev ogledajo z obeh bregov ali z gladine, iz čolna ali s supa na reki Krki. ''Skoki v Krko so z leti postali ena najbolj obiskanih množičnih prireditev v Novem mestu in okolici, navdušene obiskovalce poleg vratolomnih skokov očara tudi pogled na staro mestno jedro, reka, polna različnih plovil, in seveda bogat zabavni program,'' vabijo z rotovža.

Tekma bo v soboto, 3. julija, štela za slovenski pokal, konkurenca pa bo, kot sporoča organizator - Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto, obarvana mednarodno. Ob 14. uri se bo začelo ogrevanje tekmovalcev, sledil bo preizkus skakalnice, med 15. in 18. uro pa bo tekmovalni del.

Med prireditvijo bo spremenjen oziroma omejen plovni režim na Krki, in sicer med Šmihelskim in Kandijskim mostom. Prav tako bo popolna cestna zapora Kandijskega mostu od 8. ure do 24. ure. Na prireditvenem prostoru ne bo dovoljena uporaba brezpilotnih snemalnih naprav, še sporočajo organizatorji.

M. K.