Na zboru občanov tudi o električni polnilnici, urejanju vaškega jedra in gradnji pločnika

1.7.2021 | 14:40

Zbora občanov se je udeležilo 49 ljudi.

Župan Andrej Martin Kostelec in direktorica občinske uprave Anne Marie Valentar

Šentrupert - Župan Občine Šentrupert Andrej Martin Kostelec je včeraj sklical zbor občanov, ki se ga je udeležilo le 49 občanov. Za sklepčnost bi se ga moralo udeležiti vsaj 5 odst. volivcev z volilno pravico oz. vsaj 101 občan. Ne glede na to je župan zbrane na ploščadi pred Deželo kozolcev seznanil z investicijami, tekočim poslovanjem, načrti in finančnim stanjem občine.

»Občina je v prvih osemnajstih mesecih mojega županovanja, zavedajoč se, da je finančno stanje nevzdržno, varčevala pri stroških in sprejela primerne ukrepe,« je povedal Kostelec in postregel s številkami, da je občina od začetka leta 2019 svoj dolg zmanjšala za štiri milijone evrov, ima pa še za okoli 3,4 milijone evrov različnih obveznosti, kar je po njegovih besedah za tako majhno občino, kot je njihova, veliko. Dodal je še, da mesečno na spletni strani občine objavljajo poročila o porabi občinskih financ.

Besedo so dobili tudi občani. Ravnatelj šentrupertske osnovne šole Jože Tratar je podal pobudo za načrtovanje nove športne dvorane, kajti obstoječa ne ustreza predpisanim normativom. Franc Bartolj je opozoril na dotrajani avtobusni postajališči na Bistrici in v vasi Gorenje Jesenice. Župan je zatrdil, da jih bodo v prihodnje obnovili. Oglasil se je tudi župnik Jakob Trček, ki se mu zdi, da je lokacija električne polnilnice, ki so jo lani postavili pri mrliški vežici, neprimerna. Poleg tega je še dejal, da župnija načrtuje obnovo cerkve sv. Ruperta, trg Šentruperta bo tako dobil lepšo podobo. Zanimalo ga je, kaj občina načrtuje s praznimi hišami, ki so na trgu.

Glede električne polnilnice je Kostelec poudaril, da so razmišljali o več lokacijah, kje bi jo postavili, a na koncu so se tudi zaradi možnosti polnjenja odločili, da jo postavijo pri mrliški vežici. Župan je še poudaril, da jo nameravajo prestaviti, in sicer naj bi mesto dobila ob kulturnem domu, ko bodo tam uredili parkirišče. Glede ureditve trga v Šentrupertu pa je dejal, da so pred dnevi od Ministrstva za kulturo dobili odločbo, da lahko odstranijo Kostelčevo hišo, pripravlja se tudi občinski podrobni prostorski načrt za vaško jedro Šentruperta. A preden ga bodo začeli urejati, se morajo znebiti tovornega prometa, ki pelje skozi trg, zato hitijo s projektom gradnje severne obvoznice.

Občan iz Rakovnika je poudaril, da bi bilo potrebno zgraditi pločnik ob državni cesti od Slovenske vasi do konca njihovega naselja. Otroci namreč hodijo peš ob zelo prometni cesti. Župan je zatrdil, da se bodo potrudili, da uredijo varnejšo pot.

Besedilo in fotografije: R. N.

