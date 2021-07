V Brežicah razglasili Županovo vino za leto 2021

1.7.2021 | 18:30

Župan Ivan Molan in predsednica ocenjevalne komisije Milena Rožman z zmagovalci (foto: Občina Brežice)

Brežice - Na grajskem dvorišču brežiškega gradu so včeraj razglasili rezultate ocenjevanja vin v sklopu izbora Županovo vino za leto 2021. Ocenjevalna komisija je izbrala najboljša vina v treh kategorijah – cviček PTP in beli bizeljčan PTP ter modra frankinja. Kot sporočajo iz občine, izbor vin za častni naziv Županovo vino poteka od leta 2013 v organizaciji Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice in je namenjen promociji kakovostnih lokalnih vin ter spodbujanju kakovosti pri pridelovanju vin. V 2021 je bilo v primerjavi z letom 2020 v ocenjevanje oddanih za cca 20 % več vzorcev.

Podporo pri projektu Županovo vino je tudi letos izkazalo vseh šest vinogradniških društev v Občini Brežice, ki so v zbor prijavila izbrana vina, katera so na društvenih ocenjevanjih vin dosegla najvišje število točk. Komisija v sestavi Milena Rožman (predsednica), Roman Baškovč, Miha Balon, Adi Brod in Jože Prah je ocenila 70 oddanih vzorcev vin – 30 vzorcev cvička PTP, 16 vzorcev belega bizeljčana PTP in 24 vzorcev modre frankinje. Ocenjevanje je potekalo 16. junija v prostorih mestne hiše.

Kot je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan, sta izbor ter ocenjevanje vin v društvu in med društvi pomembno prispeva k rasti kakovosti vin v brežiški občini. Občina se je zato odločila, da stopi društvom naproti in je v tem letu zagotovila sredstva za ocenjevanje vin v vseh društvih.

Najvišje ocenjena vina, ki so prejela častni naziv Županovo vino, so: cviček PTP Bojane Unetič iz Vinogradniškega turističnega in kulturnega društva Gadova peč z oceno 16,30, beli bizeljčan PTP Vinske kleti Plevnik iz Vinogradniškega društva Sromlje z oceno 17,17, in za izbrano Županovo vino modra frankinja Janeza Cerjaka iz Vinogradniškega društva Sromlje z oceno 18,13.

Predsednica ocenjevalne komisije Milena Rožman je priznala, da ima komisija pri ocenjevanju vse težje delo, saj je kakovost vin vse bolj izenačena, odklonov od pravilnika ni. Dejala je še, da je lanski letnik, ki je bil predmet ocenjevanja, zelo dobre kakovosti, po količini pa je skromen, saj je značilno, da je razmerje med kakovostjo in količino obratno sorazmerno. Zmagovalna vina je ocenila kot lepa in pitna s prijetno cvetico in svežino. Dejala je še, da je modra frankinja, ki je tokrat tretjič ocenjevana v izboru, zelo kakovostna. Dodala je tudi, da je nemški inštitut s sodobnimi metodami raziskovanja ugotovil, da modra frankinja, ki je ena najboljših svetovnih sort, izvorno izhaja iz slovenskega področja.

Župan Ivan Molan je vsem sodelujočim vinogradnikom in vinogradnicam podelil listine o sodelovanju, priznanje vsem trem zmagovalcem in tudi simbolično nagrado vinogradniškim društvom iz katerih prihajajo letošnji zmagovalci. Kot je dejal župan, vsem predvsem želi, da bi lahko v tem letu izvedi vse načrtovane dogodke, ostali zdravi in da bo tudi prodaja vin vinogradnikov uspešno potekala.

Dogodek, ki je potekal v skladu s priporočili NIJZ, je povezovala Anja Urek, glasbeni program sta pripravila Maja Weiss in Robi Petan. Po uradni razglasitvi je sledila degustacija letošnjih županovih vin, še sporočajo iz brežiške občine.

M. K.