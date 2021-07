Mirna praznuje: Zahvale BK Mirna, Stanetu Cvelbarju in Andreju Tratarju, plaketa Janezu Bračku

1.7.2021 | 20:40

Prejemniki zahval in plakete z županom in direktorico OU (foto: Alenka Stražišar Lamovšek)

Mirna - Danes mineva 10 let samostojnega delovanja Občine Mirna, zato je 1. julij tudi občinski praznik. Na predvečer prvega okroglega jubileja je župan podelil plaketo Janezu Bračku, zahvale Badmintonskemu klubu Mirna, Stanetu Cvelbarju in Andreju Tratarju, županova priznanja pa Antonu Kotarju, Barici Kraljevski in Petri Krnc Laznik.

Župan Občine Mirna Dušan Skerbiš je v govoru ob 10-letnici delovanja občine poudaril vlaganja in razvoj na komunalne infrastrukture, vzpostavljanja pogojev za gospodarski razvoj, urejanje površin za kakovostno preživljanje prostega časa in nova stanovanjska območja. V zadnjem letu je občina prenovila dvorano kulturnega doma, obnavljala ceste in urejala dostop do kakovostne pitne vode, na ministrstvu za izobraževanje je pridobila 1,17 milijona evrov za novi vrtec, zasebni investitorji so s podporo lokalne skupnosti začeli z gradnjo stanovanj. »Tudi letošnje leto je uspešno leto in prepričan sem, da so tudi vsi nagrajenci dali svoj kamenček v mozaik uspešnosti delovanja občine Mirna. Najbolj sem ponosen na to, da so mladi zadovoljni z življenjem v našem kraju in da načrtujejo svojo nadaljnjo pot preživeti v naši občini.«

Županova priznanja za prispevek pri ustanavljanju občine Mirna so prejeli Anton Kotar kot predsednik neodvisnega strokovnega odbora za ustanovitev Občine Mirna, Barica Kraljevski kot predsednica sveta Krajevne skupnosti Mirna med ustanavljanjem Občine Mirna in Petra Krnc Laznik kot predstavnica za odnose za javnostmi in avtorica številnih dopisov. Vsi trije so ves čas na različnih nivojih podpirali ustanovitev občine in opozarjali na spoštovanje referendumske volje.

Sicer pa je letos župan, kot sporočajo iz mirnske občine, podelil tri zahvale in eno plaketo. Badmintonski klub Mirna je prejel zahvalo ob 30-letnici delovanja za vrhunske dosežke na slovenskih in mednarodnih tekmovanjih ter za dolgoletno spodbujanje ljubezni do športa in kakovostnega preživljanja prostega časa. Priznanje je prevzel predsednik Aljoša Turk: »Priznanje nam pomeni zelo veliko. To pomeni, da smo dobro delali že v preteklosti in da smo opravili vse cilje, ki smo si jih zastavili. Je pa tudi nek zagon za naprej, za še naslednjih 30 let.«

Stanislav Cvelbar je prejel zahvalo za dolgoletno predanost kulturi, še posebej zborovskemu petju in udejstvovanju v KUD Matija Tomc Mirna, kjer predano prispeva k dvigu kakovosti zborovskega petja in prepoznavnosti občine: »Priznanje je vsekakor neka potrditev, da smo delali prav v preteklih letih. Tako jaz kot vsi člani našega društva smo se trudili, organizirali veliko koncertov, veliko različnih projektov, in upam, da nam bo tako uspevalo tudi v prihodnje.«

Andrej Tratar je prejel zahvalo Občine Mirna za več kot štiridesetletno sodelovanje v taborniški organizaciji, v kateri z lastnim zgledom ljubezni do taborništva in pripravljenostjo sodelovati kaže, da je taborništvo način življenja. Ob tem je povedal: »Meni zelo veliko pomeni. V mladih letih sem začel kot majhen tabornik. In kot pravi rek – enkrat tabornik, vedno tabornik. Posebej mi še zdaj to pomeni, da lahko še vedno vodim, pomagam in usmerjam mlade ljudi iz občine in cele Mirnske doline.«



Plaketo Občine Mirna v letu 2021 je prejel Janez Bračko, saj je aktiven član družbenega življenja v naši občini že nekaj desetletij – v krajevni skupnosti, kot eden glavnih akterjev pri ustanavljanju občine, kot član občinskega sveta in borčevske organizacije. Vedno je pripravljen pomagati in sodelovati, deluje povezovalno in je lahko dober vzor soobčanom: »Veliko mi pomeni. Z vsakim uspešnim delom, ki ga naredi občina, če sem pa še jaz zraven sodeloval, sem bil izredno zadovoljen. Ne moreš vsega naredit naenkrat. Treba je imeti dobro izdelan program – to ga župan ima – in po tistem programu se potem pa dela. Jaz mislim, da skoraj boljše ne more biti.«

Mirnčani si že desetletja želijo tako imenovane mirnske obvoznice oziroma prestavitve državne ceste R-1 na novo lokacijo. Ob 10-letnici jim je posebno »darilo« prinesel državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič: »Obvoznica Mirna postaja realnost. V zadnjem času zgolj še ugotavljamo, kako priti do projekta čim prej. Pospešeno izvajamo postopke odkupov zemljišč, projektiranja oziroma pridobivanja gradbenega dovoljenja. V zadnjih dneh pa smo naredili še korak naprej, ker se zavedamo pomembnosti projekta. Torej, smo se odločili, da peljemo pridobivanje gradbenega dovoljenja in pa izbor izvajalca hkrati. S tem bomo pridobili še dodatnega pol leta. Nadejamo si – če bo vse posreči – da ob koncu letošnjega leta izvedemo razpis za izbor izvajalca in da že v prvi polovici naslednjega leta zapičimo prvo lopato.«

Pred dvorano so včeraj obiskovalce pozdravile Trebanjske mažorete, na devetih panojih je bila na ogled razstava Ptice – obiskovalci Mirne, katere avtor je Franc Pepelnak. Razstavo so s petjem po prireditvi spremljale pevke Ženskega pevskega zbora Zimzelen, v naslednjih dneh pa se bo preselila na ograjo na začetku trim steze Trimmigo.

Slavnostna seja ob 10. obletnici delovanja občine, ki jo je povezovala Petra Krnc Laznik, se je sicer začela s slovensko in mirnsko himno, ki jo je zapela Vokalna skupina Dominus. Na njej je častni občan Lado Kocijan Osnovni šoli Mirna podaril knjigo Temelji slovenstva, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD), Območna izpostava Trebnje in občina pa sta nagradila ljubiteljske literate in literatke, ki so s svojimi neobjavljenimi deli sodelovali na literarnem natečaju Moja Mirna. Mag. Ana Porenta in Janez Gregorčič sta med prispelimi deli izbrala sedem avtorjev, in sicer Tjašo Drčar, Avgusta Gregorčiča, Nežo Krištof, Katarino Tomšič, Ivanko Jevnikar, Živo Nose in Staneta Pečka. V zaključnem glasbeno-literarnem prepletu je odlomke del interpretirala Kristina Gregorčič, slovenske ljudske skladbe pa sta na svojstven in njima lasten način med poslušalce poslala Miro Božič z ustno harmoniko in Benjamin Barbarič z 12-strunsko klasično kitaro, so še zapisali v sporočilu za javnost.

M. K.

Galerija