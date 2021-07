Klara Lukan je olimpijka!

1.7.2021 | 19:15

Klara Lukan (FB)

Ljubljana/Šentjernej - Člani izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) so danes potrdili potnike za prihajajoče olimpijske igre v Tokiu (te se začnejo 23. julija in bodo trajale do 8. avgusta). Kot zadnja se je naši reprezentanci pridružila atletinja Klara Lukan, ki je, kot poroča Delo, prav danes potrdila olimpijsko normo v teku na 5000 metrov.

Mlada Šentjernejčanka je ob tem na svojem FB profilu zapisala: ''Waw, uresničitev sanj!✨Uvrstila sem se na Olimpijske igre v Tokyo. Največja nagrada, sanje vsakega športnika so danes postale resnične. Kot ena izmed 41 slovenskih športnikov bom zastopala Slovenijo na letošsnji olimpijadi. Izjemno sem hvalezna za priložnost in za vse tiste, ki me zvesto podpirate🤩''

Na seznamu za Tokio je torej zdaj 41 slovenskih športnikov in športnic, nekaj jih še čaka na morebitna posebna vabila, slovenska moška košarkarska reprezentanca pa se prav te dni za nastop na OI poteguje na kvalifikacijskem turnirju v Litvi. Po uvodni visoki zmagi proti Angoli so Slovenci danes v drugem krogu premagali Poljsko s 112:77 (29:26, 63:46, 83:60). Slovenija bo v polfinale tako napredovala s prvega mesta v skupini in se v soboto pomerila z reprezentanco Venezuele.

Tokio 2020: Seznam slovenskih športnikov za OI

ATLETIKA

- uvrščeni na igre: Maja Mihalinec Zidar, Tina Šutej, Maruša Mišmaš Zrimšek, Kristjan Čeh, Luka Janežič, Anita Horvat, Klara Lukan;

- kandidati: Lia Apostolovski, Maruša Černjul, Žan Rudolf, Neja Filipič, Nejc Pleško (norme se dosegajo do 27. junija);

DALJINSKO PLAVANJE

- uvrščena na igre: Špela Perše;

RITMIČNA GIMNASTIKA

- uvrščena na igre: Jekaterina Vedenejeva;

GOLF

- uvrščena na igre: Pia Babnik;

- kandidatinja: Ana Belac (rezerva za igre in čaka morebitne odpovedi tekmic);

GORSKO KOLESARSTVO

- uvrščena na igre: Tanja Žakelj;

JADRANJE

- uvrščeni na igre: Tina Mrak in Veronika Macarol (razred 470), Žan Luka Zelko (laser);

JUDO

- uvrščeni na igre: Maruša Štangar, Kaja Kajzer, Tina Trstenjak; Ana Velenšek, Adrian Gomboc;

KAJAK KANU NA DIVJIH VODAH

- uvrščeni na igre: Peter Kauzer (K1), Benjamin Savšek (C1), Alja Kozorog (C1), Eva Terčelj (K1);

KAJAK KANU NA MIRNIH VODAH

- uvrščeni na igre: Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman (K2 200 in 500 m);

KOLESARSTVO

- uvrščeni na igre: 4 kolesarji (kandidati so Tadej Pogačar, Primož Roglič, Jan Polanc, Jan Tratnik), 1 kolesarka (Eugenia Bujak);

KOŠARKA

- kandidati: Slovenija ta teden v Kaunasu igra kvalifikacije;

LOKOSTRELSTVO

- uvrščen na igre: Žiga Ravnikar (ukrivljeni lok);

NAMIZNI TENIS

- uvrščeni na igre: Darko Jorgič, Bojan Tokić, Deni Kožul in Peter Hribar;

PLAVANJE

- uvrščeni na igre: Katja Fain, Janja Šegel;

- kandidatinji: Neža Klančar, Tjaša Vozel (do 4. julija bo Mednarodna plavalna zveza na osnovi dosežkov plavalcem poslala posebna povabila);

PLEZANJE

- uvrščeni na igre: Janja Garnbret, Mia Krampl;

STRELSTVO

- uvrščena na igre: Živa Dvoršak;

TAEKWONDO

- uvrščen na igre: Ivan Trajković;

TENIS

- kandidatinja: Kaja Juvan (kot rezerva čaka morebitno odpoved tekmic)

M. K.; STA