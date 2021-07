Kmetom svetujejo in pomagajo dvajset let

2.7.2021 | 08:00

Damijan Vrtin, direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto

Ubrano je zapela polovica Šentjernejskega okteta.

Novo mesto - Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto (KGZS - Zavod Novo mesto) je bil ustanovljen 1. julija pred 20 leti, pred tem je deloval kot oddelek za kmetijsko svetovanje ljubljanskega zavoda. Ob jubileju je njegov direktor Damijan Vrtin poudaril, da lahko s ponosom ugotovijo, da je do sedaj opravljeno delo zagotovo pustilo močan pečat in da je zavod postal prepoznavna ustanova, saj so na območju devetnajstih občin Dolenjske, Posavja in Bele krajine, ki ga pokrivajo s svojim delovanjem, stalno neposredno in tudi posredno vpeti v številne aktivnosti na področju kmetijstva in podeželja.

KGZS - Zavod Novo mesto pokriva različna področja in ima zelo pestro strukturo kmetij tako po dejavnosti kot obsegu in specializaciji posameznih kmetij. Kot je navedel, je na njihovem območju delovanja zavoda po statističnih podatkih preko 12.000 kmetij, kmetij, ki oddajo zbirno vlogo, to so zanje kmetije, ki so resnično aktivne, pa je nekaj manj kot 8600. Ob tem je izpostavil, da razumejo željo kmetov, da bi bili še več prisotni na terenu in da se jim zdi škoda časa, ki ga morajo nameniti za administracijo, vodenje evidenc in pisanje poročili, in bi ga raje namenili strokovnemu delu, zato kolikor se le da sledijo temu.

Pomlajevanje kadra

Danes je v novomeškem zavodu 75 zaposlenih in ti so po Vrtinovih besedah ključnega pomena in zagotovilo za strokovnost, učinkovitost, prilagajanje novim situacijam ter krepitvi prepoznavnosti in ugledu. Eden od izzivov, ki je pred njimi, je nekajletno obdobje pomlajevanja kadra, predvsem zaradi predvidenih upokojitev, povprečna starost njihovega kolektiva je namreč 50 let.

Letos in lani so tako zaposlili okoli 10 novih sodelavcev, nekaj zaradi opravljanja pripravništva, nekaj zaradi upokojevanja. S postopnim pomlajevanjem bodo sodelavci z dolgoletnimi izkušnjami na mlajše prenesli znanje, pristop do dela in voljo, od mlajših pa pričakujem zagnanost, nove ideje, nove pristope in s tem čim več podpore kmetijam, je dejal Damijan Vrtin.

Med izzivi prihodnosti je omenil še novo programsko obdobje skupne kmetijske politike in digitalizacijo, ki jo je epidemija novega koronavirusa nekoliko bolj postavila v ospredje.

Zbrane na včerajšnji slovesnosti sta nagovorila tudi Jože Kregar, podsekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Ob tej priložnosti so prikazali predstavitveni film o Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto, ki je nastal v zadnjem mesecu dni, ob jubileju pa izdali tudi obsežen zbornik Naše kmetijstvo.

M. Ž.

