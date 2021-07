Strela zanetila drog in hišo; v Šmihelu gorela lopa; veter podrl drevo

2.7.2021 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Včeraj ob 15.40 je v Temenici, občina Ivančna Gorica, zaradi udara strele zagorel drog električne napeljave. Požar se je razširil na bližnjo starejšo leseno hišo. Posredovali so gasilci PGD Temenica, ki so pogasili požar, odprli leseno steno, iznesli zažgan inventar ter objekt pregledali s termovizijsko kamero.

Sinoči ob 19.48 je v ulici Šmihel v Novem mestu gorela lesena lopa velikosti 4 x 8 metrov. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar, ki je delno uničil lopo in prekopali žarišče.

Včeraj ob 14.57 se je pri naselju Trška Gora, občina Krško, zaradi močnega sunka vetra čez lokalno cesto padlo drevo. Oviro je s ceste odstranil dežurni pri podjetju Kostak Krško.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAVNACE, izvod vas;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOKVICA, izvod Levo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KUZARJEV KAL;

- od 7:30 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP K ROKU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI MOKREM POLJU, TP ŽERJAVIN 2;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STARA VAS;

- od 10:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČEVJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VAS PRI MIRNI PEČI na izvodu BREZENCE;

- od 7:30 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEŠNJEVEK na izvodu MEGLENIK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na: Področju Brežic z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Brežice prosvetni dom predvidoma med 7:00 in 8:00 uro; na področju nadzorništva Mokronog pa na območju TP Vodale, nizkonapetostno omrežje – Gradišče, predvidoma med 8:00 in 11:00 uro.

M. K.