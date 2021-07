Nove cene v šentrupertskem vrtcu

2.7.2021 | 09:15

Občinski svet Občine Šentrupert se je nazadnje zbral kar v Deželi kozolcev. (foto: A. Rabzelj; Občina Šentrupert)

Vrtec Čebelica pri šentrupertski osnovni šoli (foto: R. N., arhiv DL)

Šentrupert - Na zadnji seji, na kateri se je šentrupertski občinski svet sešel pred začetkom sredinega zbora občanov, so bile najpomembnejše točke povezane s predšolskim varstvom.

Svetniki so soglašali s šestim oddelkom dnevnega varstva v prihodnjem šolskem letu in z zaposlitvijo strokovnih delavcev za nedoločen čas zaradi tega oddelka, potrdili so novo sistematizacijo in povečani normativ ter nove cene vrtca, ki so jih v Šentrupertu nazadnje spremenili novembra 2019. Z novim šolskim letom bo tako polna cena dnevnega programa 518,18 evra mesečno za otroka v oddelku prvega starostnega obdobja (3,78-odstotno povišanje), 427,51 evra za otroka v kombiniranem oddelku (3,25-odstotno povišanje) in 381,67 za otroka v oddelku drugega starostnega obdobja (4,09-odstotno povišanje).

M. K.