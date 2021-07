Predstavili zbornik o pomenu vezistov in zvez v času osamosvajanja

2.7.2021 | 10:10

Foto: Vasilije Maraš

Novo mesto - V novomeški Vojašnici Franca Uršiča je Zveza slovenskih častnikov včeraj predstavila zbornik Vezisti in zveze. Zbornik je namenjen celoviti predstavitvi zvez in vezistov v času pred in med vojno za osamosvojitev Slovenije ter razvoju tega področja v Slovenski vojski. Pri tem je obdelan prispevek vezistov v Teritorialni obrambi, milici, upravnih zvezah in Pošte Telegrafa Telefona (PTT) ter radioamaterjev. Predstavljena je malo znana vloga radioamaterjev v času vojne za osamosvojitev, pa telekomunikacijska struktura pred in po osamosvojitvi. V posebnem delu pa je predstavljen katalog naprav za zveze v obrambnih in varnostnih strukturah Slovenije.

Zbornik so predstavili glavni urednik, generalmajor v pokoju dr. Alojz Šteiner (njegova pojasnila o nastajanju zbornika spodaj v priponki), predsednik Zveze slovenskih častnikov, in člana uredniškega odbora - polkovnik v pokoju Franc Knaflič in brigadir v pokoju Martin Jugovec. Slednja sta bila vezista, ki sta prispevala k razvoju rodu zveze v času Teritorialne obrambe in Slovenske vojske. Zbornik so založili Zveza slovenskih častnikov, Zveza veteranov vojna za Slovenijo, Zveza policijskih veteranskih društev Sever in Društvo radioamaterjev.

Včeraj so se v Novem mestu tudi zahvalili avtorjem prispevkov v zborniku. Zahvale so prejeli upokojeni polkovnik Mirko Ognjenovič, upokojeni major Željko Varka in upokojeni podčastnik Karl Drago Bučar. Za sodelovanje pri nastanku zbornika pa so zahvale prejeli Jože Zagorc, Mitja Teropšič in Alfonz - Fonzi Baškovič.

M. K.

Galerija