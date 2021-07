Vijugala po cesti, ustavili so jo policisti; krepko pijan tudi kolesar

2.7.2021 | 13:00

Voziti ali spati? Prvo malo težje s skoraj poldrugim promilom alkohola v krvi ... (simbolna slika; Profimedia)

Sinoči nekaj po 19. uri je občanka policiste opozorila na nevarno vožnjo voznice osebnega avtomobila, ki je vozila iz smeri Boštanja proti Krškem in vijugala po vozišču. Policisti PP Krško so na podlagi opisa vozila kršiteljico izsledili in ustavili. 68-letnica je imela v litru izdihanega zraka 0,62 miligrama alkohola. Prepovedali so ji nadaljnjo vožnjo, ji odvzeli vozniško dovoljenje in o kršitvi z obdoložilnim predlogom seznanili sodišče.

Kolesar z 1,6 promila alkohola

Brežiški policisti so bili nekaj pred 23. uro obveščeni, da v Gazicah reševalci oskrbujejo moškega, ki se je poškodoval pri padcu s kolesom. Opravili so ogled in ugotovili, da je 19-letni kolesar peljal po pločniku, izgubil oblast nad kolesom, padel in se lažje poškodoval. V litru izdihanega zraka je imel 0,75 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov mu bodo izdali plačilni nalog.

Lastnik na vrtu, tatovi v hiši

V Svinjskem na območju PP Sevnica je dopoldne nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalca, ki je bil na vrtu, in iz odklenjene stanovanjske hiše ukradel denarnico z denarjem in dokumenti.

Več tujcev med tovorom

Policisti PMP Obrežje so med mejno kontrolo tovornega vozila srbskih registrskih oznak v tovornem delu odkrili tri državljane Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli. Prav tako na tovornem vozilu srbskih registrskih oznak so na podvozju odkrili državljana Maroka, ki je skušal nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

M. K.