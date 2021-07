Sonja Gole, generalna direktorica Adrie Mobil - Zaposlovali bodo in širili proizvodnjo

2.7.2021 | 13:50

Sonja Gole, generalna direktorica Adrie Mobil (foto: M. Ž.)

Novo mesto - Potovanje z avtodomom je postalo priljubljen način počitnikovanja in je v teh specifičnih časih zagotovo eden najvarnejših načinov preživljanja prostega časa, dopusta in izletov. Novomeška Adria Mobil je med najuspešnejšimi proizvajalci na trgu počitniških vozil v Evropi. Skupino Adrio Mobil sicer sestavljajo štiri podjetja v Sloveniji – poleg že omenjene Adrie Mobil Novo mesto še Adria Dom, Podgorje Šentjernej in Adria Plus, ima pa tudi šest podjetij v tujini – distribucijska podjetja v Španiji, Švici, na Nizozemskem, Danskem in v Angliji ter podjetje Adria More na Hrvaškem, ki se ukvarja s turizmom. Celotna skupina zaposluje preko 2200 ljudi in ustvari preko pol milijarde prometa letno. O času, ki ga je zaznamovala epidemija novega koronavirusa, rezultatih, načrtih in tudi kolesarstvu smo se pogovarjali z generalno direktorico Sonjo Gole.

Intervju najdete v aktualni tiskani številki Dolenjskega lista. V njem Sonja Gole med drugim pove, da z optimizmom zre v prihodnost, da načrtujejo dodatne zaposlitve: ''Se pa spopadamo z dejstvom, da se povečuje fluktuacija, kar kaže na to, da zaposlovanje postaja vse zahtevnejše in pričakovanja zaposlenih vse večja, kljub dejstvu, da v Adrii Mobil zaposlenim nudimo urejeno in stabilno delovno okolje v mednarodnem podjetju s fiksnim in variabilnim nagrajevanjem. Skrb za dobre delovne pogoje je naša primarna skrb, skrb za zadovoljstvo in motiviranje zaposlenih pa ključ do uspeha, saj so zaposleni naš največji kapital. Glede nagrajevanja poleg rednih izplačil skrbimo tudi za dodatna izplačila in nagrade in smo v tem pogledu podjetje, ki ceni in nagrajuje dosežke zaposlenih in izplačuje pogosto celo najvišje nagrade v tem okolju, morda celo tudi v Sloveniji. Kljub vsemu je odliv zaposlenih prisoten in to od nas zahteva še dodatne napore, vlaganja, dodatno skrb in tudi določene omejitve. Vsak delavec namreč potrebuje izobraževanje, uvajanje in prilagajanje, in če je fluktuacija velika, je težje zagotoviti učinkovit delovni proces in ustrezno kakovost proizvodov.''

O lastniku Adrie Mobil, francoskem Triganoju, pa Goletova pravi: ''Iskreno povedano, moja želja ni bila, da se podjetje proda. A če se je moralo tako zgoditi, smo dobili najboljšega lastnika.''

Več torej v tiskanem Dolenjskem listu.

M. Ž.