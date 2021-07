Tokrat občinsko sejo speljali brez težav

2.7.2021 | 14:30

V straškem občinskem svetu je po novem Andrej Petkovič, ki je nasledil Marijo Mihelič (RIOS), ki je odstopila iz osebnih razlogov. (Foto: M. Ž.)

Straža - Potem ko so straški svetniki junijsko sejo končali, še preden so jo začeli, saj je šesterica članov sveta z dnevnega reda umaknila vse točke, so včeraj sejo izpeljali brez vseh težav. Župan Dušan Krštinc je ob sklicu seje ponovil dnevni red prejšnje in mu včeraj dodal še dve točki, kar so svetniki soglasno potrdili. »Vesel sem, da so dnevni red svetniki potrdili ter v nadaljevanju tudi sodelovali v razpravi in sprejeli vse sklepe, tudi rebalans proračuna, slednjega z 12 glasovi za in enim proti. Vse ostale točke pa so bile sprejete soglasno ali pa brez glasu proti,« je po seji poudaril župan.

Osrednja točka je, kot je že omenil Krštinc, seveda bil rebalans letošnjega proračuna, ki so ga na prihodkovni strani povečali za okoli 500.000 evrov na dobrih 5,2 milijona, na odhodkovni pa za okoli 700.000 na 6,1 milijona evrov. Kot so pojasnili v občinski upravi, so ključni razlogi zanj investicije, in sicer zaradi poplačila stroškov projekta hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema, v katerega je vključenih pet občin, prav tako so vrednostno uskladili investicijo v pločnik in kolesarsko stezo v Podgori, ki se bo izvajala v okviru projekta regionalnih kolesarskih povezav Novo mesto-Straža, za sofinanciranje obojega so na prihodkovni strani predvideli denar iz države oz. Evropske unije. Z rebalansom so v proračun med umestili izgradnjo meteorne kanalizacije v Gospodarski coni Zalog jug, ki je, kot je dejal župan, potrebna tudi za nadaljnjo širitev te cone, »imamo pa tudi že domačega podjetnika, ki pripravlja dokumentacijo za gradbeno dovoljenje za gradnjo večjega kompleksa v coni, ki naj bi ga začel graditi v začetku prihodnjega leta.« Ostale postavke pa so vrednostno uskladili glede na višino že znanih stroškov.

Samo Jakljič (LKOS) predlagal pet amandmajev, a je po podrobnejši županovi obrazložitvi, kar so nekateri svetniki pogrešali v gradivu, umaknil tri. Tako so na koncu svetniki predlog rebalansa po dobri uri razprave potrdili z dvema dodatkoma, in sicer so zmanjšali predlagana sredstva na dveh postavkah za skupaj okoli 8.000 evrov, ki so jih na predlog LKOS-a namenili programom oskrbe starejših občanov.

Več v tiskani izdaji Dolenjskega lista prihodnji teden.

M. Ž.

