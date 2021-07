Dva milijona evropskih evrov za novomeško in črnomaljsko kolesarsko povezavo

3.7.2021 | 08:30

Novo mesto/Črnomelj - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za več projektov izgradnje kolesarskih povezav po Sloveniji. Skupna vrednost projektov je 17,7 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 8,3 milijona evrov. Evropska sredstva so bila odobrena tudi za ureditev kolesarske poti na povezavah Novo mesto-Straža in Črnomelj-Kanižarica.

Projekt vzpostavitve regionalne kolesarske povezave Novo mesto-Straža stane 3,8 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrega 1,5 milijona evrov. Zgradili bodo 10,8 kilometra dolgo povezavo, od tega bo novogradnje okrog 8,5 kilometra.

Regionalna kolesarska povezava Črnomelj-Kanižarica je ocenjena na 906.000 evrov, Evropski sklad bo prispeval 400.000 evrov. Podaljšali bodo kolesarsko stezo ob državni cesti za 615 metrov in nanjo navezali novo stezo v dolžini 80 metrov. Projekt se bo začel izvajati predvidoma septembra in bo zaključen do junija prihodnje leto. S tem bodo olajšali pot kolesarjem iz Kanižarice in Črnomlja proti zaposlitvenima centroma Akrapovič-Livar-Polycom in Poslovna cona TRIS ter med večjimi stanovanjskimi soseskami, kot sta Čardak in Kanižarica.

Z vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ob tem sporočajo, da so sredstva iz finančne perspektive 2014-2020 z zadnjimi odobritvami v celoti izkoriščena. V obravnavi pa je še 29 vlog za kolesarske povezave v skupni vrednosti skoraj 70 milijonov evrov. "Vlada bo v kratkem obravnavala poročilo o stanju izvajanja evropske kohezijske politike in sprejela odločitve, ki bodo zagotovile pogoje za začetek izvajanja ostalih projektov," napovedujejo.

