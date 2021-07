Zaradi kolesarske prireditve bo cesta zaprta

Občina Kostanjevica na Krki obvešča o popolni zapori LC 191332 Stara državna cesta II, Stara državna cesta I, LC 191221 Kostanjevica-Črneča vas-Prušna vas danes med 12.30 in 16.00 zaradi kolesarske prireditve. Obvoz bo urejen po državni cesti, obvoznici.

Sanirali bodo vozišče

Komunala d.o.o. Sevnica, obvešča o občasnih kratkotrajnih, popolnih zaporah prometa na lokalni cesti, št. 372291 Kal pri Krmelju-Svinjsko, na odseku dolžine 50 m pri h. št. Kal pri Krmelju 5, v obdobju med 3. 7. 2021 in 7. 7. 2021, zaradi sanacije vozišča.

Prekuhavanje vode ni več potrebno

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Vinkov vrh v naseljih: Mačkovec, Dvor, Koti, Jama pri Dvoru, Podgozd, Sadinja vas, Stavča vas, Trebča vas, Zafara ter Baragova in Jurčičeva ulica v Žužemberku, da ukrep prekuhavanja pitne vode ni več potreben.

Danes brez elektrike

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško nadzorništvo Mokronog obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije danes predvidoma med 6.30 in 13.00 na območju transformatorske postaje Dana Mirna 2 in Dana Mirna 3.

Še vedno previdno pri kurjenju!

Krajevne padavine v zadnjih dveh dneh so ponekod omilile razmere za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju, marsikje pa je bilo padavin premalo ali jih sploh ni bilo. Uprava RS za zaščito in reševanje opozarja, da je pri kurjenju in drugi uporabi ognja v naravnem okolju in na prostem zato še vedno treba dosledno upoštevati ukrepe varstva pred požarom v naravnem okolju.

