Na Debeli rtič je danes odšla prva izmena otrok

3.7.2021 | 10:50

Letovanje otrok na Debelem rtiču. (Foto: OZ RKS Novo mesto)

V okviru Območnega združenja RKS Novo mesto bo letos na Debelem rtiču letovalo 300 otrok in sicer 274 preko zdravstvenega letovanja in 26 preko socialnega. Danes se je tja odpravila prva skupina 99 otrok, ki bodo na Debelem rtiču ostali teden dni. Ko se bodo vrnili domov, bo v Mladinsko zdravilišče in letovišče na Debelem rtiču odšla še druga in za njimi še tretja skupina šolarjev. Letovanje za otroke iz vseh dolenjskih šol se bo zaključilo 24. julija.

Za dobro počutje otrok na Debelem rtiču bodo poskrbeli v vsaki izmeni po en pedagoški vodja in devet vzgojiteljev iz vrst študentov ter pomočnik vzgojitelja, ki je dijak. Program bo zapolnjen z različnimi vsebinami, ki spodbujajo pri otrocih stik z naravo in medsebojno druženje, stran od računalnikov in telefonov. »Verjamemo, da se bodo v tednu dni naužili morja, sonca in se zdravi vrnili domov,« pravi sekretarka OZ RKS Novo mesto Barbara Ozimek.

Letovanje dolenjskih otrok na Debelem rtiču sofinancirajo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in občine: Šentjernej, Škocjan, Dolenjske Toplice, Straža, Mirna Peč, Žužemberk in Šmarješke Toplice ter MO Novo mesto.

M. L.-S.