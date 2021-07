Začela se je kolesarska dirka Kids Tour of Slovenija

3.7.2021 | 11:30

Prva etapa Kids tour of Slovenia (Foto: organizator prireditve)

Včeraj se je začela kolesarska dirka Kids Tour of Slovenia, na kateri se bo na treh etapah pomerilo skoraj 300 otrok iz osmih evropskih držav. Na včerajšnji prvi etapi - trasi Podturn - Baza 20 – so mlajše kategorije kolesarjev premagovale progo v dolžini 3,7 km, starejše pa v dolžini 6,3 km, kljub muhastemu vremenu pa so mlade kolesarje ob progi bodrili številni navijači.

Zmagovalcem je medalje podelil župan občine Dolenjske Toplice Franc Vovk, ki je ob tej priložnosti tudi pohvalil Kolesarski klub Adria Mobil, ki si že skoraj pol stoletja prizadeva približati kolesarstvo mladim. Kot je dejal, izvrstnih rezultatov njihovih članov ne bi bilo brez trdega dela in odrekanja, prav dirka Kids Tour of Slovenia pa je dokaz njihovega pravilnega pristopa. Ponosen in hvaležen sem, ker se del dirke odvija tudi po ozemlju Občine Dolenjske Toplice,« je še dejal.

Zmagovalci po kategorijah:

Dečki in deklice C/ U13 WU13

1. Maj Bohak – Perutnina Ptuj

2. Osskar Mernik – KD Knežjega Mesta Celje

3. Gal Klun – Pogi Team Generali

Dečki in deklice B/ U14 WU14

1. Helmo Fugger – LRV Kaernten

2. Gavrilo Markovič – BK Partizan

3. Mustac Noa Jolič– BK Zadar

Dečki in deklice A/U15 WU15

1. Santiago Wrolich – LRV Kaernten

2. Vanja Kuntarič Žibert – Pogi Team Generali

3. Gal Stare – KK Bled

Mlajši mladinci in mlajše mladinke U17/WU17

1. Balint Feldhoffer – Hungarian National team

2. Žak Eržen – KK adria Mobil

3. Sven Mernik – KD Knežjega Mesta Celje

M. L.-S.

