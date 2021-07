Občine Brežice tudi letos sofinancira počitniške aktivnosti za otroke in mlade

3.7.2021 | 15:30

Brežice - Občina Brežice vsako leto preko javnega razpisa zagotovi sredstva za sofinanciranje različnih poletnih aktivnosti za mlade in otroke v času počitnic, ki jih organizirajo društva in klubi. Kot sporočajo z občine, v letu 2021 v sklopu javnega razpisa za mladino sofinancirajo 11 projektov, ki običajno v času poletnih počitnic vključujejo v raznovrstne dejavnosti več kot tisoč otrok in mladostnikov ter jim s tem ponujajo kakovostno preživljanje prostega časa v družbi vrstnikov, aktivno preživljanje počitnic pa mladim v brežiški občini omogočajo tudi društva, klubi in javni zavodi na področju športa.

Med počitniškimi aktivnostmi, ki jih sofinancira občina, so: družinsko - mladinski planinski tabor (Planinsko društvo Brežice), trije oratoriji (Župnija Cerklje ob Krki, KD Orlica Pišece, Društvo 1824), mladinske delavnice, namenjene ustvarjanju v prostem času (TD Dobova), delavnice Ohranjamo dediščino in živimo z naravo (KD Kapele), Mladi za mlade v turizmu (TD Kapele), Mladi za mlade (KD Zvezda Dobova), rokometne počitnice (RK Dobova), športne počitnice in športne igre mladih (Športno društvo AMG šport) in poletje ob Krki (ŠD Kajak kanu Brežice).

Na področju športa so otrokom in mladim na voljo različni programi, ki jih sofinancira občina preko javnega razpisa za šport. Aktivnosti obsegajo športne tabore, spoznavanje športa, kolesarski maraton, vadbo badmintona (Badminton klub Pišece), poletje v kajaku - šolo kajaka, poletje na bazenu - plavalne počitnice z varstvom (ŠD kajak kanu Brežice in Kajak kanu klub Krško), tudi pohodništvo, jahanje, boj med dvema ognjema, nogomet, košarka, karate, boks, teakwondo, atletika, gimnastika (Fight club Shony), poletne plavalne počitnice s 15-urnim plavalnim tečajem (Športno društvo plavalna akademija Rok Kerin), Športna zveza Brežice, Zavod za šport Brežice in AK Brežice pa skupaj organizirajo športne počitnice 2021.

Poleg počitniških aktivnosti pa občina v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine (ZPM) Krško že vrsto let sofinancira tudi letovanje otrok v Nerezinah (otok Lošinj) s pomočjo sredstev javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju zdravstva in socialnega varstva. Letos se bo letovanja z ZPM Krško udeležilo 91 otrok iz brežiške občine. Kot sporočajo z občine, občina s pomočjo osnovnih šol spodbuja predvsem socialno ogrožene družine, da izkoristijo možnost za letovanje otrok, ki jo dobijo s priporočilom pediatra. Sicer pa brežiška občina že od leta 2016 vsako leto tudi dodatno zagotovi letovanje desetim otrokom iz socialno ogroženih družin, ki sicer nimajo zdravstvene indikacije.

M. L.-S.