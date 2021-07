Dvakrat gorelo v bližini romskega naselja

4.7.2021 | 07:55

Foto: Arhiv DL

Sinoči, ob 21.25 in 22.50 sta na dveh lokacijah v bližini romskega naselja Kerinov Grm v občini Krško goreli strnišči. Gasilci PGE Krško in PGD Veliki Podlog so požara pogasili in preprečili širitev ognjenih zubljev na bližnja polja. Obveščene so bile pristojne službe.

Nekaj ur prej, ob 18.50 pa je v bližini Otočca, občina Novo mesto, gorela suha trava. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so pogasili požar na površini okoli 70 kvadratnih metrov.

M. Ž.