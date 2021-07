Nove kolesarske povezave za brezskrbne poti po mestu

4.7.2021 | 13:00

Kočevje bo dobilo 5,3 kilometre novih kolesarskih poti. (Foto: Nik Vidmar)

Kočevje - Mesto Kočevje bo s projektom ureditve kolesarskih povezav do konca leta 2022 dobilo 5,3 km novih kolesarskih površin, med katerimi bodo nekatere namenjene tudi pešcem, in s tem tudi varnejše sklenjeno kolesarsko omrežje za vsakodnevno mobilnost v mestu. Projekt je ocenjen na 4,1 milijone evrov in je s strani Evropske unije sofinanciran v višini 3,2 milijona.

Kot so pojasnili na kočevski občini, z omenjenim projektom sledijo celostni prometni strategiji in razvijajo ustrezno infrastrukturo za spodbujanje trajnostne mobilnost ter povečanje dnevnih migracij s kolesom med Kočevjem in zaledjem, kar prinaša tudi pomembne vplive na stanje okolja in kakovost življenja v mestu.

Dela izvaja podjetje CGP, potekala pa bodo v dveh fazah in na več odsekih. Julija letos se začenja gradnja kolesarskih površin na treh lokacijah.

Prvo gradbišče se odpre jutri na Tomšičevi cesti, gradnja pa bo potekala od krožišča pri železniški postaji do Zdravstvenega doma Kočevje. V sklopu projekta bodo tudi premaknili vročevod pri Melaminu pod zemljo. Zavoljo gradnje kolesarske povezave na Tomšičevi bo za obvoz ponovno odprta Ljubljanska cesta čez mestno jedro. Na občini opozarjajo voznike na omejitev hitrosti na 30 km/h. Za promet v središču mesta pa ostaja zaprta cesta med cerkvijo in samskim blokom do parkirišča za Namo, kjer bo tudi potekal del nove kolesarske povezave. Ponovno testiranje prometnih režimov v središču mesta se bo nadaljevalo, ko bodo zaključena gradbena dela na Tomšičevi cesti oziroma na obvoznih cestah, so se dejali.

Drugi sklop del bo potekal od Tesarske ulice, čez brv na Rinži, ki bo prav tako zgrajena v okviru projekta, do parkirišča za Namo. Tretji sklop del zajema gradnjo kolesarskih in peš površin od tunela na Tomšičevi cesti čez Trdnjavo do Roške ceste. Dela se bodo začela 15. julija. Vsi trije sklopi pa se bodo zaključili konec leta 2021.

Prihodnje leto bodo gradili kolesarske povezave od krožišča pri Treh zvezdah do avtobusne postaje, od ZD Kočevje čez Mestni log do OŠ Ob Rinži (nova ureditev deljenega pasu) in povezava ob Reški cesti do semaforiziranega križišča.

Kampanja za večjo uporabo kolesa

V Kočevju so zagnali kampanjo Moje poti brez skrbi.

V Kočevju po podatkih različnih štetij prometa ocenjujejo, da je povprečen delež kolesarjev v prometu slaba 2 odstotka. K večji uporabi kolesa kot prevoznega sredstva v mestih pomembno prispeval ustrezna kolesarska infrastruktura, ta mora biti sklenjena, varna in kolesarjem prijazna. Nove kolesarske povezave v Kočevju in državne kolesarske povezave so zasnovane prav s tem namenom, so poudarili na kočevski občini.

Da bi prebivalce in obiskovalce mesta Kočevje spodbudili k uporabi kolesa za čim več poti po mestu, smo na Občini Kočevje zasnovali tudi kampanjo Moje poti brez skrbi. S plakati in zloženko želimo opozoriti na novo mestno infrastrukturo in hkrati na prednosti kolesarjenja, tako za zdravje kot za okolje.

M. Ž.