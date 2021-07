Kostanjevica gostila 2. etapo dirke Kids Tour of Slovenia

4.7.2021 | 09:25

Foto: (KK Adria Mobil)

Kostanjevica na Krki - Odlično vreme in lepa lokacija, Kostanjevica ob Krki, sta pospremila včerajšnjo 2. etapo Kids Tour of Slovenija. Kljub ostrim ovinkom in hitri progi je kriterij potekal brez zapletov. Mladi kolesarji so pokazali pravo dirkanje, vzdušje pa je bilo odlično tudi ob progi, so sporočili organizatorji.

Rezultate 2. etape lahko preverite tukaj, zadnja etapa pa bo danes v Novem mestu.

M. Ž.