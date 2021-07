FOTO: Gledalci uživali v atraktivnih skokih s Kandijskega mostu

4.7.2021 | 10:05

Edini domačin, ki je letos skočil s Kandijskega mostu, je bil Arne Resnik.

Skoke je pazljivo spremljala 5-članska sodniška ekipa.

Množica obiskovalcev si je skoke ogledala s tribun pri Botru in iz drugih kotičkov ob Krki, najlepši razgled pa so imeli tisti, ki so prišli s plovili.

Novo mesto - V Novem mestu so včeraj potekali tradicionalni skoki v Krko. Tekmovanje je štelo za slovenski pokal v skokih v vodo z višin. S Kandijskega mostu, ki je najstarejši most v dolenjski prestolnici in je dobrih 12 metrov nad gladino reke Krke, ki je včeraj imela 23 stopinj Celzija, je pogumno skočilo sedem tekmovalcev in ena tekmovalka.

Na Kandijskem mostu, na Krki pod njim ter na tribunah in drugih prostih kotičkih ob reki pa se je trlo gledalcev, ki so uživali v lepem vremenu in z zanimanjem spremljali atraktivne skoke.

Skakalci so se pomerili v treh disciplinah. V skokih na noge je 5-člansko sodniško ekipo, ki so jo sestavljali Bojan Božič (vodja sodnikov), Tomaž Strel (nekdanji tekmovalec), Jernej Klinar (nekdanji tekmovalec), Nina Bojanc Gradišar (Gimnastično društvo Novo mesto) in Metod Gradišar (Gimnastično društvo Novo mesto), najbolj prepričal domačin Arne Resnik, drugo mesto je zasedla edina dama na tekmi Lana Marković iz Srbije, tretji pa je bil prav tako iz Srbije Marko Pavlović.

V kategoriji lastovka je zmagal Pavlović, drugi je bil Evald Krnić iz Črne Gore, tretji pa Aleksandar Aleksić iz Srbije. Pavlović je slavil tudi v najatraktivnejši disciplini, figurativnih skokih, drugi je bil Aleš Karničnik iz Maribora, tretja pa Lana Marković.

Skoki v Krko s Kandijskega mostu so lani zaradi epidemije odpadli, predlani pa je organizatorjem ponagajalo vreme. »Letos se na sceno vračamo v malo večjem obsegu. Zadevo imamo namen še nadgrajevati v čim večjo prireditev Novega mesta,« je povedal Aleš Makovac, direktor Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto, ki je organiziralo prireditev.

Besedilo in fotografije: R. N.

Komentarji (1) 23m nazaj Oceni miha A pa je to zdarvo plavat in skakat v vodo 20 metrov od izliva fekalij v Krko in to še v smeti toka? Sicer je pa značilno za NM da so čisto vse gostilne ob Krki ob čistilnih napravah... Najbrž že mora biti tako?