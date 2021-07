Znajde se v kuhinji: Terezija Balaževič peče polpete iz ovsenih kosmičev

5.7.2021 | 14:10

Polpeti se že pečejo.

Na zdravje, Terezija in Franjo!

Novo mesto - Terezija Balaževič iz Novega mesta je že vrsto let upokojenka, ampak obnaša se prav nič temu stanu primerno.

Dejavna je na mnogih področjih – kot prostovoljka, umetnica v izdelovanju rož iz krep papirja, pesnica, itd. Vse od ustanovitve pa tudi predseduje Literarni sekciji Snovanja Društva upokojencev Novo mesto, to je že dvajset let. Izdali so kar nekaj zbornikov, za okroglo obletnico pa pripravljajo jubilejnega - skupaj z likovno sekcijo. Dela ji torej ne manjka.

A Tereziji je blizu še ena druga umetnost – kulinarična. Rada se vrti po kuhinji, iz katere vedno lepo diši, pa naj gre za kuho ali peko, kar vedo tudi njeni bližnji, prijatelji, sosedje in še kdo, saj dobrote rada deli. Tokrat je kuhala za bralce Dolenjskega lista: zelenjavno juho, polpete iz ovsenih kosmičev s šopsko solato ter jabolčno pito.

Kuharica v IMV-ju

Terezijo je v Slovenijo pripeljala prav ljubezen do kuhanja – po rodu je namreč Hrvatica, doma iz majhne vasi v daljnem Međimurju, na tromeji med Slovenijo, Hrvaško in Madžarsko. Ko se je odločala za gostinsko šolo, je izbrala novomeško, »ker je slovela kot zelo dobra. V Novem mestu sem potem dobila službo in še moža, pa sem ostala,« se nasmeje naša sogovornica, ki je vso delovno dobo bila kuharica v takratnem IMV-ju. Tam so se kuhale predvsem jedi na žlico, a Terezija obvlada še marsikaj drugega.

Terezija ima vse začimbe in še kaj tako lepo zloženo v posodicah.

Tokrat je izbrala lahko zelenjavno juho, ki je zelo enostavna za pripravo, a vendar polna zdravih snovi. Zdaj poleti, ko je domača zelenjava res pri roki, marsikdo jo ima na svojem vrtu, bo zelo primerna.

Ker v kuhinji rada eksperimentira, je »iznašla« krasno jed – polpete iz ovsenih kosmičev. Gre za vegeterijansko jed, a tudi tisti, ki obožujejo meso, bodo navdušeni.

Polpeti iz ovsenih kosmičev – zelo hvaležna jed

Polpeti iz ovsenih kosmičev (na levi)

Ovsene kosmiče Terezija prelije z mlačno vodo in jih pusti kakih pet minut, da se razmehčajo. Potem jih dobro ožme, da so čim bolj suhi ter vrže večjo posodo. Doda jim dva do tri razžvrkljana jajca, nariban sir, ohlajeno prepraženo čebulo, pa začimbe: sol, poper, origano, malo vegete. Zdaj poleti v maso na tanko nariba tudi kako zeleno bučko, dopušča tudi blitvo ali špinačo, če jo imate radi. Vse zmeša in če je premehko, dodaja krušne drobtine. Z večjo žlico, lahko tudi z rokami, oblikuje polpete in jih ocvre v olju – z žlico jih na ponvi malo splošči. Na koncu jih popivna v servieti, da niso mastni.

»Dobri so kot topla, glavna jed s kako solato, če pa ostanejo, pa so par dni krasni tudi hladni – za večerjo, malico.... Poleti so še bolj primerni, ker so lahki,« pove naša kuharica, ki je tokrat h kosmičevim polpetom ponudila šopsko solato – značilno zlasti za Balkan.

Pripravila je tudi šopsko solato, ovrte malancane in za posladek jabolčno pito, mož Frane je zraven ponudi dobro makedonsko vino vranec.

Več o pripravi jedi in recepte Terezije Balaževič lahko izveste v aktualni številki Dolenjskega lista, v prilogi Živa.

Besedilo in foto: L. Markelj

