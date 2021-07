V trku dveh šest ranjenih

5.7.2021 | 07:00

Včeraj ob 18.43 sta na cestnem odseku Drnovo-Veliki Podlog, občina Krško, trčili osebni vozili. Poškodovalo se je šest oseb. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi ponesrečencev, policiji pri usmerjanju prometa ter vlečni službi pri odstranitvi vozil s cestišča. Z vpojnimi sredstvi so posuli razlite motorne tekočine in počistili cestišče. Reševalci NMP Krško so poškodovane osebe oskrbeli na kraju in dve prepeljali v SB Brežice.

Gorelo vejevje

Ob 20.52 je v bližini naselja Kočevske Poljane, občina Dolenjske Toplice, gorel kup odpadnega vejevja. Gasilci PGD Dolenjske Toplice in Podturn so nadzorovali požar in pogasili požarišče.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 10:00 do 14:00ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ADLEŠIČI na izvodu FAROVŽ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI SMOLENJI VASI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEVŠEVEC.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 12:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. NEMŠKA VAS, na izvodu PROTI GASILNEM DOMU.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Kal med 8. in 10. uro, na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Leskovec Grič, nizkonapetostno omrežje – Kržan med 8. in 11. uro in na področju nadzorništva Brežice na območju TP Velike Malence, nizkonapetostno omrežje – Krška vas, vežica, rekreacijski center med 8.15 in 13.30 uro.

M. K.