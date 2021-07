Nad Cerkljami ob Krki močno zabobnelo ... prišli so po poškodovanega Tigra

5.7.2021 | 12:50

Tigra natovarjajo v Iljušina ... (foto: MORS, B. P.)

Cerklje ob Krki - Včeraj zjutraj je nad nebom letališča v Cerkljah ob Krki močno zabobnelo, saj je na letališču pristalo strateško transportno letalo letalske družbe Silkway Airlines. Ta je po naročilu španske vojske prepeljalo poškodovan španski helikopter Tiger. Ta se je, kot smo poročali, med vajo Jadranski udar 20. maja zapletel v žice daljnovoda blizu Brestanice. Omenjeno letalo v širino meri 50,5 metra, v dolžino pa 47 metrov, so sporočili z obrambnega ministrstva.

Letalo Iljušin Il-76TD letalske družbe Silkway Airlines iz Azerbajdžana je v Slovenijo, kot omenjeno, priletelo po naročilu španske vojske, ki je iz Slovenije v Španijo prepeljala poškodovani helikopter Tiger.

Na letališču se na prihode tako velikih letal posebej pripravijo. Zaradi velikosti letala so morali angažirati tudi Poklicno gasilsko enoto Krško. Prisotna je bila tudi zdravstvena ekipa.

Za prevoz helikopterja in ostale opreme ter delov do letala Il-76TD so poskrbeli pripadniki 107. letalske baze. Tam pa je delo prevzela ekipa letala in pripadniki španske vojske, ki so helikopter in opremo naložili v slabih treh urah. Sledil je zagon motorjev in vzlet ter let letala proti Madridu.

15. polk vojaškega letalstva slovenske vojske, ki ima sedež na posodobljenem letališču Cerklje ob Krki, je pri transportu nudil tudi vso ostalo logistično podporo, so še sporočili z obrambnega ministrstva.

M. K.

Komentarji (1) 1h nazaj Oceni toto hop pa smo tu zgodba o uspehu to pa je nekaj da je po helikopter članice NATA prišlo rusko letalo a nas bodo ob eventuelnem napadu branila ruska letala